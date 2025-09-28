[오목대] 귀하신 몸 민주당원

세상이 급변한다. 바둑왕 이세돌이 AI 와 2016년 3월 9일부터 15일까지 5번 대국에서 한판만 이기고 4판은 졌다. 가히 충격적이었다. 그 이후 AI가 빠르게 발전해 지금은 세상을 바꿔 놓은 주역으로 자리매김했다. 산업혁명을 통해 인간이 기계에 종속되었지만 지금은 산업현장에서 피지컬 AI가 만능일 정도로 생산까지 척척 도맡아서 해내 다시 쫓겨날 신세다. 새로운 세상이 도래하면서 AI 때문에 사라질 직업이 수를 헤아릴 수 없을 정도다.

이처럼 사람 사는 세상이 하루가 다르게 변하는데 유독 우리 정치판은 아직도 철 지난 낡은 철밥통이다. 깜냥도 안 되는 사람이 선출직에 나서겠다고 용기백배 나서, 제 정신이 든 사람이냐고 모두가 고개를 갸우뚱거린다. 전북은 대선 때 이재명 대통령이 82.65%를 차지해 민주당 지지세가 더 견고해졌다. 이 바람에 민주당 공천만 받으면 당선이 보장되는 것이나 다름 없어 출마를 저울질하는 사람들이 더 기를 쓰고 달려든다.

특히 당 지도부가 당원주권시대를 열어 나가겠다고 강조하면서 당비를 낸 유급당원들의 몸값이 치솟았다. 예전 같으면 친소관계에 따라 입당원서를 쉽게 써 줬지만 지금은 귀하신 몸이 되어 호락호락하지 않는다는 것. 공천 때 일반시민들을 상대로 한 여론조사보다는 당원한테 더 많은 비중을 두기 때문에 누가 뭐래도 존재감이 커졌다는 것. 지구당 위원장인 국회의원 말이면 당심으로 통했지만 지금은 그게 통하지 않아 자기 편으로 만들기가 쉽지 않다는 것이다.

최근 실시한 여론조사 결과에서 드러나듯 현직 단체장들이 두각을 크게 나타내지 못한 것도 이 같은 의식이 저변에 깔려 있기 때문이다. 이 같은 상황에서 당원들의 지지를 받으려고 신줏단지 모시듯 예우를 갖춰 가며 온통 신경을 쓰고 있다. 하지만 일각에서는 시민들의 욕구가 다양해지면서 갈수록 행정의 전문성이 요구되는 판인데 별다른 전문성 없는 사람이 단체장에 나서겠다는 것은 무리수라면서 단체장은 상당 수준의 전문성이 요구된다고 말했다.

지방의원도 갈수록 전문성이 요구되는 자리라서 전문가로 채워져야 한다. 자연히 민주당 공천 방식도 변해야 하지만 아직도 아날로그 방식에 머물러 젊고 유능한 새 피 수혈이 안 되고 있다. 더군다나 당원 모집 과정에서 알게 모르게 금품이 오가는 구조라서 자칫 선거판이 돈선거를 유발할 가능성이 높다. 1995년부터 주민들이 직접 단체장을 뽑았지만 전문성 없는 사람들이 아마추어식 인기영합주의로 행정을 이끌어 퇴임 후에도 지역발전을 못 했다는 비난을 사 왔다.

아무튼 전북을 이끌어온 민주당은 운동권 출신들이 공천을 받는 것을 마감하고 전문성 있는 인물들이 대거 단체장이나 지방의원들이 되도록 노력해야 한다. 당원들도 깜냥이 되는지 매의 눈으로 살펴봐야 할 것이다. 연줄에 따라 돈 몇 푼에 양심을 파는 일이 없도록 해야 한다. 내년 선거는 전북이 발전하느냐 아니면 나락으로 빠지느냐의 기로에 놓여 있어 중요하다. 4지(知)란 말처럼 세상엔 영원한 비밀이 없다.

백성일 주필 부사장

