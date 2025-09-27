국가정보자원관리원 화재 여파…전북도, 문자발송시스템 등 먹통

홈페이지에 안내 배너…"행안부 문서 유통 시스템 대신 전자 팩스"

지난 26일 오후 8시 20분께 대전 유성구 화암동 국가정보자원관리원에서 리튬배터리 화재가 발생, 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

국가정보자원관리원 화재로 행정안전부 홈페이지, 정부24 등이 접속 장애를 보이는 가운데 지자체 일부 민원 서비스도 먹통인 것으로 나타났다.

전북특별자치도는 27일 홈페이지에 '국가정보자원관리원 전산 시설 화재 발생으로 인한 전북 시스템 일부 서비스 중단 안내' 배너를 내걸었다.

정부 시스템과 연계한 일부 지자체 시스템 이용에 장애가 발생했다는 것이다.

주요 내용은 전북도 홈페이지 문자 발송 서비스(여권 방문 예약·도청 견학 예약·도청 오는 길)다.

홈페이지에서 여권 방문 예약이나 도청 견학 예약을 하면 신청인에게 확인 문자메시지가 발송되는 데 이 기능이 현재 멈췄다.

도청으로 오는 교통편 혹은 지도 안내도 문자메시지로 받아볼 수 없다.

문자메시지 발송 서버가 국정자원에 있어 이러한 기능이 제대로 작동하지 않는다고 도 관계자는 전했다.

전북도 관계자는 "정부가 우체국 금융, 우편 등 파급효과가 큰 서비스부터 복구하겠다고 발표했으니 이러한 기능들이 정상화하려면 꽤 긴 시간이 걸릴 것 같다"고 말했다.

공무원들의 업무 불편도 크다.

전자문서를 생산, 대외 기관으로 발송하려면 지자체도 행안부 문서 유통 시스템을 이용해야 한다.

국정자원 화재로 이 시스템 이용이 막히면서 도 공무원들은 문서를 전자 팩스로 보내고 있다.

파일도 온나라(정부 행정 플랫폼)가 아닌 자체 서버에 기반한 메신저로 주고받는 실정이다.

전북도 관계자는 "정부도 국정자원 화재의 여파를 정확히 파악하지 못한 것 같다"며 "우리도 주말이지만 업무를 하면서 어떤 기능이 안 되는지 확인하는 중"이라고 말했다.

