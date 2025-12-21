제42회 전북연극상 · 2025년도 엘림연극상 · 우진청년연극상 수상자 선정

도내 연극 발전에 기여한 연극인들을 격려하는 제42회 전북연극상과 2025년도 엘림연극상, 우진청년연극상 수상자가 선정됐다.

제42회 전북연극상 대상_한유경. /한국연극협회 전북특별자치도지회 제공

제42회 전북연극상 대상은 군산연극협회 지부장이자 극단 동인무대 대표인 한유경이 수상의 영예를 안았다. 전북연극상은 매년 향토연극 발전에 현저한 공적이 있는 연극인을 선정해 시상하고 있으며, 대상 수상자에게는 상패와 상금 100만 원이 수여된다.

한유경 대상 수상자는 한국연극협회 군산지부 지부장으로 활동하며, 극단 동인무대 대표로서 매해 군산의 인물을 주제로 한 창작극을 무대에 올려왔다. 전북 각지에서 연극 실연과 연출, 극작, 연극 교육 등 폭넓은 활동을 이어오며 30여 년간 연극인으로서의 자긍심과 헌신으로 후배 연극인들에게 귀감이 돼 왔다. 특히 새로운 창작극을 통해 지역 연극인 발굴에 힘써온 점이 높이 평가됐다.

(왼쪽부터) 최봉래, 최나솔, 김수연, 김신애 씨. /한국연극협회 전북특별자치도지회 제공

이 밖에 특별상은 최봉래, 공연예술상(스텝상)은 최나솔, 전북연기상은 김수연(창작극회)과 김신애(극단 까치동)가 각각 수상자로 선정됐다. 지난해 엘림연극상 수상자인 엄미리가 시상금을 후원하면서, 올해는 전북연기상·특별상·공연예술상 수상자에게도 각각 상금 20만 원이 함께 수여된다.

2025 엘림연극상_정경선. /한국연극협회 전북특별자치도지회 제공

2018년 엘림건설엔지니어링 후원으로 제정된 엘림연극상은 당해 연도 공적 사항만을 기준으로 수상자를 선정한다. 올해 엘림연극상은 전주시립극단 소속 정경선이 받는다. 정경선 수상자는 ‘물 흐르듯 구름 가듯’, ‘호랑바위’ 등 지역 이야기를 바탕으로 한 작품을 쓰고 연출해 호응을 얻었으며, 광복 80주년을 맞아 ‘백범 김구’ 각색·연출과 ‘청년 이상재입니다’ 작·연출을 통해 광복의 의미를 시민들에게 효과적으로 전달했다. 또 핀란드 초청 공연을 통해 전북 문화의 위상을 알리는 데 기여한 점이 평가됐다. 상패와 상금 100만 원이 수여된다.

우진청년연극상_이우송. /한국연극협회 전북특별자치도지회 제공

우진청년연극상은 2023년부터 우진문화재단 후원으로 제정됐으며, 만 45세 이하 청년 연극인 가운데 당해 연도 공적이 뛰어난 인물을 선정한다. 올해 수상자는 극단 까치동의 이우송이다. 이우송 수상자는 2012년부터 현재까지 극단 까치동을 중심으로 30여 편이 넘는 작품 활동을 이어오며 배우와 음향디자인(감독) 등 다양한 분야에서 꾸준히 활동해왔다. 전주를 기반으로 한 지속적인 연극 활동과 열정으로 전북 연극의 미래를 이끌 차세대 연극인으로 기대를 모은 점이 높이 평가됐다. 상패와 상금 100만 원이 수여된다.

제42회 전북연극상과 2025년도 엘림연극상, 우진청년연극상 시상식은 오는 23일 오후 3시, 우진문화공간 예술극장에서 열린다. 이번 행사는 사단법인 한국연극협회 전북특별자치도지회가 주최·주관하고, 유한회사 엘림건설엔지니어링과 재단법인 우진문화재단이 후원한다.

전현아 기자

