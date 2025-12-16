[결산! 전북문화 2025] ②성과와 과제 함께 남긴 2025 전북 국악계

‘국악의 날’ 처음 시행된 해, 전북 제도적 상징 얻었으나 독자적 기획 부족 아쉬움 남겨 제51회 전주대사습놀이와 증·개축 이후 첫 해 맞은 전북도립국악원, 전북 국악의 저력 보여 2025 전주세계소리축제, 판소리씨어터 ‘심청’으로 받은 주목 뒤에 남은 운영 과제

2025년 전북특별자치도 국악계는 제도적 상징을 얻는 한편, 전통의 저력을 재확인한 해였다.

‘국악의 날’ 지정이라는 국가적 이정표부터 반세기를 넘긴 전주대사습놀이, 새 단장을 마친 전북특별자치도립국악원의 성과까지 의미 있는 장면들이 이어졌다. 그러나 전주세계소리축제를 둘러싼 운영 논란은 공공 축제로서의 책무를 다시 묻는 계기가 됐다. 전북 국악의 한 해를 주요 장면별로 되짚는다.

△ ‘국악의 날’ 원년. 상징은 얻었지만, 위상 정립은 ‘글쎄’

2025년 전북 국악계는 ‘국악의 날’ 지정 원년을 맞아 제도적 상징을 확보했다. 국악진흥법에 따라 제정된 이 기념일은 세종대왕 시대 대표 악곡 ‘여민락’이 <악학궤범>에 처음 수록된 6월 5일을 기점으로, 국악의 사회적 가치와 예술적 정체성을 되새기자는 취지를 담고 있다. 그러나 ‘국악의 수도’를 자처해 온 전북에서는 상징에 걸맞은 독자적 기획이나 기념행사가 두드러지지 않았다. 서울·경기 등 타 지역에서 국립국악원을 중심으로 공연과 시민 참여 프로그램이 이어진 것과 대비되며, 전북 국악의 위상에 걸맞은 역할 정립이 과제로 남았다.

△ 반세기 넘긴 전주대사습놀이, 현재형 전통의 증명

전주대사습놀이 전국대회는 올해로 51회를 맞으며 전통의 현재성을 다시 한번 입증했다. 판소리·농악·무용·기악 등 각 부문 경연은 국악 인재의 등용문 역할을 이어갔고, 세대를 잇는 무대는 전통의 생명력을 보여줬다. 제51회 대회 판소리 명창부에서는 최호성(38·광주) 씨가 장원을 차지했다. 올해 대회는 고법·판소리 신인부를 폐지하고 고법 명고부와 무용 전공부를 신설하는 등 제도 개편도 단행했다. 전주대사습놀이는 과거의 유산이 아닌, 변화 속에서 살아 있는 전통임을 다시 한번 확인시켰다.

△ 새 단장 첫해, 전북특별자치도립국악원이 보여준 저력

전북특별자치도립국악원은 증개축 이후 첫해를 온전히 운영하며 의미 있는 성과를 남겼다. 판소리 전용극장 ‘권삼득홀’ 개관과 해외 무대 진출은 변화의 상징이었다. 창극단의 ‘청(淸)’, 관현악단의 ‘아르누보 3’, 무용단의 ‘마이산’은 전통과 지역성을 현대적으로 풀어냈다는 평가를 받았다. 새롭게 정비된 공간은 관객 접근성을 높였고, 무대 환경 개선은 작품 완성도를 끌어올렸다. 전통에 기반한 창작과 실험이 균형을 이루며 도립국악원의 공공성과 예술성을 동시에 각인시킨 한 해였다.

△ 전주세계소리축제, 성과 뒤에 남은 운영 과제

전주세계소리축제는 국립극장과 협업한 판소리씨어터 ‘심청’을 개막작으로 내세우며 주목받았다. 신설 프로그램 ‘소리 넥스트’ 역시 외연 확장을 위한 시도로 평가됐다. 그러나 제작 과정에서의 소통 혼선과 언론 대응 논란은 아쉬움을 남겼다. 여기에 전북도 감사에서 특정 간부의 연봉 과다 인상과 수의계약 부적정 등 운영 문제가 드러나며 관리·감독 부실 논란이 불거졌다. 전북도의회 행정사무 감사에서는 상임위원회 구성 미비와 총회 불참 문제까지 지적됐다. 전주세계소리축제는 실험적 성과와 함께 투명성과 공공성 회복이라는 과제를 남기며 한 해를 마무리했다.

