[결산! 전북문화 2025] ④창작오페라의 유럽 진출부터 국제 재즈까지, 전북 서양 음악의 확장

창작오페라 ‘녹두’ 이탈리아 진출, 호남오페라단 창단 40주년 무대 국제 경쟁력 입증 민간 주도 국제 재즈 공연, 지역 공연장 가능성과 교류 지속성 보여줘 첫 유네스코 인류무형유산 초청 공연 통해 전북은 장르와 국경 넘는 음악 교류의 장으로 확장

2025년 전북 서양음악계는 ‘지역’이라는 경계를 넘어 세계와 직접 만난 한 해였다. 동학농민혁명을 소재로 한 창작오페라가 이탈리아 무대에 오르며 전북의 역사와 서사가 유럽 관객과 호흡했고, 40년을 이어온 민간 오페라단은 정통 레퍼토리로 예술의 지속 가능성을 증명했다. 여기에 재즈와 유네스코 인류무형유산 공연까지 더해지며 전북은 클래식과 현대음악, 세계 민속음악이 교차하는 국제 문화 교류의 장으로 확장됐다. 전북 서양음악계의 현재와 의미를 짚는다.

△‘녹두’의 해외 진출과 ‘운명의 힘’… 전북 오페라의 현재

베르디의 대작 ‘운명의 힘' 무대 자료사진. /전북일보 DB

2025년 전북 서양음악계의 가장 상징적인 성과는 창작오페라의 해외 진출이다. (사)호남오페라단은 창단 40주년을 맞아 이탈리아 움브리아주에서 열린 제18회 페데리코 체시 페스티벌에 초청돼 ‘K-OPERA & ART SONG CONCERT’를 선보였다. 정읍 동학농민혁명을 소재로 한 창작오페라 ‘녹두’의 갈라 콘서트와 한국 가곡·민요로 구성된 이번 무대는 전북의 역사적 서사를 서양 오페라 언어로 풀어낸 사례다. 지역 창작 콘텐츠가 일회성 교류를 넘어 정기적 국제 협업의 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 크다.

국내 무대에서도 성과는 이어졌다. 호남오페라단은 베르디의 대작 ‘운명의 힘’을 무대에 올리며 창단 40주년 기념공연을 치렀다. 지난 3년간 이어온 ‘베르디 3대 오페라 시리즈’의 완결작으로, 민간 예술단체가 정통 레퍼토리를 지속적으로 축적해 온 저력을 보여줬다.

△축제로 증명한 가능성, 전북 재즈의 성장

제4회 전주미니재즈페스티벌 포스터. /전북일보 DB

재즈는 2025년 전북 서양음악계의 또 다른 확장 축이었다. 전주미니재즈페스티벌은 국내외 연주자들을 초청해 스윙과 비밥, 하드밥, 모던 재즈에 이르기까지 장르의 스펙트럼을 넓히며 관객과 만났다. 매주 이어지는 정기 공연 형식은 일회성 이벤트를 넘어, 지역 관객이 재즈를 일상적으로 향유할 수 있는 환경을 만들었다.

더바인홀을 중심으로 열린 국제 재즈 페스타는 세계 정상급 뮤지션을 무대에 올리며 지역 공연장의 가능성을 분명히 보여줬다. 유럽과 북미를 중심으로 활동하는 연주자들의 내한 무대는 전주가 국제 재즈 투어의 거점이 될 수 있음을 입증했다. 특히 공공 주도가 아닌 민간 기획 중심의 지속형 축제 구조는 전북 재즈 생태계의 자생력과 국제 경쟁력을 동시에 보여준 사례로 평가된다. 재즈가 특정 장르에 머무르지 않고 지역 문화 콘텐츠로 자리 잡았다는 점에서 의미가 크다.

△유네스코 인류무형유산, 전북 서양음악의 외연을 넓히다

그리스 레베티코 무대에 오르는 출연자 모습. /전북일보 DB

국립무형유산원이 초청한 그리스 민중음악 ‘레베티코’ 공연은 전북 서양음악계의 지평을 세계 민속음악으로까지 확장한 사례로 꼽힌다. 감옥과 항구 도시의 선술집에서 태동해 공동체의 삶과 연대, 저항의 정서를 노래해온 레베티코는 2017년 유네스코 인류무형유산으로 등재되며 그 가치를 국제적으로 인정받았다.

이번 공연에서는 그리스 현지에서 활동하는 연주자들이 무대에 올라 레베티코 특유의 서정성과 음악적 깊이를 전했다. 영화 음악과 대중적으로 알려진 곡부터 전통 레퍼토리까지 아우른 구성은 관객들에게 낯선 음악에 대한 진입 장벽을 낮췄다. 공연과 함께 열린 강연과 교류 프로그램은 레베티코가 걸어온 역사와 문화적 맥락을 짚으며, 단순한 감상을 넘어 음악이 지닌 사회적 의미를 공유하는 장으로 기능했다.

국립무형유산원의 지속적인 해외 인류무형유산 초청 공연은 전북이 세계 무형유산 네트워크와 만나는 접점으로 작동하고 있다. 서양음악과 세계 민속음악을 함께 조망하는 이러한 시도는 전북 문화 지형의 폭을 한층 넓혔다는 평가다.

전현아 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지