전북 시민·사회단체 "해외연수 비리 의혹, 지방의회 철저히 수사하라"

단체 "해외연수 예산 부풀리기 사건, 실무 담당자 독단이 아닌 구조적 문제" 주장

전북시민사회단체연대회의가 1일 전북경찰청 앞에서 기자회견을 하고 있다. 전북시민사회단체연대회의

전북 지역 시민·사회단체들은 1일 "지방의회 해외연수 예산 부풀리기 의혹에 대해 철저하게 수사하라"고 촉구했다.

시민행동 21, 참여자치 전북시민연대 등 16개 단체로 구성된 전북시민사회단체연대회의는 이날 전북경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “지방의회 해외연수와 관련된 예산 부풀리기 의혹에 대해 사건 핵심 당사자인 지방의회 의원들에 대한 수사 결과는 전혀 알려지지 않고 있다”며 이 같이 주장했다.

이들은 “진짜 책임자는 빠져나가고 힘없는 하급 공무원만 희생되는 모습은 매우 익숙한 풍경이지만 우리는 이를 결코 받아들일 수 없다”며 “연수의 예산 구조와 집행 과정에서 지방의회 의원들이 주도적 역할을 해왔고 이로 인해 실질적인 이득을 얻은 점이 확인된다면 수사는 이들에 대한 철저한 조사로 책임을 물어야 마땅하다”고 강조했다.

이어 “우리는 전북경찰청이 지금이라도 사건에 실체에 다가설 것을 강력히 촉구한다”며 “지방의회 의원들과 여행사 등 관련 당사자에 대한 철저한 수사로 불투명한 관행을 바로잡고 공공 신뢰를 회복하는 계기를 마련해야 한다”고 덧붙였다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지