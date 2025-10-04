전북도 주관 ‘세계호남인의 날’ 성료…글로벌 향우 네트워크 강화

세계 13개국 250여 명 재외동포 참여, 고향 방문 행사 열려

장학금 전달·전통공연·새만금 투어 등 ‘고향의 정’ 나눈 3일

3일 전주 라한호텔에서 열린 2025 호남인의 날 기념식 모습./사진=전북도.

전북특별자치도는 지난 2일부터 4일까지 세계호남향우회총연합회와 공동으로 '2025 세계호남인의 날' 기념식 및 고향방문 행사를 성황리에 마무리했다.

올해 행사는 전북이 주관했으며, 세계 13개국에서 모인 250여 명의 재외 호남인과 전북·전남·광주 관계자 등 300여 명이 참석해 고향의 변화된 모습을 둘러보며 교류의 시간을 가졌다.

첫날인 2일 참가자들은 국립새만금간척박물관과 부안 내소사, 김제 지평선축제장을 방문해 전북의 문화와 산업 현장을 체험했다. 3일에는 전남 영암과 목포 주요지를 시찰한 뒤 전주 라한호텔에서 본행사인 기념식이 열렸다.

특히 이날 기념식에서는 김관영 지사의 환영사와 광주·전남 부단체장의 축사가 이어졌으며, 공로패 수여 및 지역 인재를 위한 장학금 전달식이 진행됐다. 올해는 전북·전남·광주 지역 중고등학생 84명에게 장학금이 수여됐다. 이어 가야금 3중주 ‘오봉산타령’과 판소리 ‘호남가’ 등 전통 공연이 펼쳐져 해외 동포들에게 고향의 정서를 전했다.

마지막 날인 4일에는 광주 5·18민주묘역 참배와 오찬, 영광 상사화축제 관람을 끝으로 일정을 마무리했다.

세계호남인의 날은 2013년 세계호남향우회총연합회 창립을 계기로 시작된 글로벌 교류 행사로, 서울·전남·전북·광주가 돌아가며 주관하고 있다.

특히 올해는 참가자들이 ‘2036 전주올림픽 유치’와 ‘고향사랑기부제’ 응원 메시지를 남기며 전북의 도전과 발전을 응원했다.

김 지사는 “사는 곳은 달라도 마음은 하나임을 다시 확인한 뜻깊은 자리였다”며 “향우들이 자부심을 느낄 수 있도록 2036 전주올림픽 유치와 미래전략산업 육성으로 세계 속의 전북을 만들어가겠다”고 밝혔다.

