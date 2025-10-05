민주노총 "현대차 전주공장 추락사 책임자 처벌하라"

[전북특별자치도 소방본부 제공. 재판매 및 DB 금지]

현대자동차 전주공장에서 재하청업체 소속 50대가 추락해 숨진 사고와 관련해 노동단체가 "책임자를 처벌하라"고 촉구했다.

민주노총 전북본부는 5일 성명을 내고 "현재 수사 중이지만, A씨는 철거업체가 임의로 만든 개구부 아래로 떨어져 숨졌다"며 "개구부를 만들면서 안전장치를 하지 않았기 때문에 사고가 난 것으로 보인다"고 지적했다.

아울러 "대통령이 '충분히 예측되는 뻔한 추락사고는 미필적 고의에 의한 살인에 가깝다'고 소리쳐도 산업현장에서의 노동안전 불감증이 여전한 것을 이번 산재를 통해 확인했다"며 "이번 사고에 대해 철저하게 진상 규명을 해 산업현장 안전사고에 대한 정부의 단호한 의지를 명확하게 보여야 한다"고 말했다.

그러면서 "현대차는 '하청업체 사고'라며 책임을 회피하지 말고, 철저한 진상규명에 협조해야 한다"며 "전근대적인 추락 사고가 발생하지 않도록 고용노동부는 책임자를 명확히 처벌해야 한다"고 말했다. 덧붙였다.

지난 3일 오후 9시 28분께 완주군 봉동읍 현대차 전주공장 도장공장에서 철거 작업을 하던 A씨가 5.6ｍ 아래로 떨어져 숨졌다.

경찰은 A씨가 바닥 개구부를 밟다가 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

