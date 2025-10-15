김봉렬 시의 정수…첫 시집 '설렘의 눈빛 다시 푸르고'

단정하고 서정적 언어로 1년간 공들여 매만진 68편의 시 수록

인간과 자연의 이분법적 경계를 지우고 하나의 생명공동체 담아

김봉렬 시집 '설렘의 눈빛 다시 푸르고'

시집 <설렘의 눈빛 다시 푸르고>(도서출판 순수)를 펴낸 김봉렬(70) 시인은 늦깎이 시인이다.

상산고등학교에서 국어 교사로 30년 넘게 재직한 그는 10년 전 퇴직해 문인의 길을 걷고 있다. 2022년 월간 <순수문학>으로 등단해 3년 만에 펴낸 첫 시집에는 인간과 자연의 이분법적인 경계를 지우고 하나의 생명 공동체로서의 조화를 담아냈다.

68편의 시를 1년간 공들여 매만져 더욱 단정하고 서정적인 언어로 무엇도 영원할 수 없는 쓸쓸한 세계를 먹먹하게 그린다. 인간과 자연의 삶이 서로의 경계를 확연히 구분 지을 수 없을 만큼 상호 침투되어 있음을 고요히 응시한다. 시인의 그 고요한 응시는 향수나 체념으로 기울여지지 않는다. 그저 지난날이 지금 여기에 흔적으로 존재한다는 사실에 조심스럽게 다가간다.

“모나지 않고 두툼한 산안개/쭈글쭈글한 신갈나무잎처럼/편협한 의식의 내면이/자작자작 양탄자로 불타는 시월에/치솟는 분노마저 산 아래에 내려놓고//지리산 하늘가 촛대봉 가까이/단숨에 다다르고 싶은 가을에/세월의 단풍 들어 축축한 눈/내 가슴 속의 구겨진 번뇌를/낡은 배낭에 넣어 산에 오른다”( ‘시월, 잊혀진 오후’ 부분)

<설렘의 눈빛 다시 푸르고>는 인간과 자연의 순수성 회복과 자연물의 서정적 정념에 관한 기록이다. 시인은 한마디로는 요약될 수 없는 자연의 아름답고 애틋한 풍경들을 담담하면서도 감미로운 문장으로 한 겹씩 풀어놓는다. 동시에 물질만능의 자본주의 물결에 휩쓸려 가는 세상에 날카로운 통증도 느끼게 된다. 이를 통해 시인은 ‘어떻게 살아가야 하는지’에 대해 질문을 던지고, 자신만의 해답을 찾는다.

유인실 문학평론가는 시집 해설에서 “이번 시집에서 뿜어 나오는 근원적이고 강렬한 에너지는 자연과의 공존, 생명 존중의 마음에서 발원된다고 말할 수 있다”며 “그동안 자신을 규정해 온 현실의 견고한 삶에서 배제되고 누락되었던, 순수했던 기억을 호명함으로써 자신에게 온전한 집중하는 일관성을 잃지 않는다”고 설명했다. 그러면서 “우리 시대의 서정시에 대한 유의미한 충격을 줄 것이라 믿는다”고 덧붙였다.

김제에서 태어난 김 시인은 현재 한국문인협회, 순수문학인협회, 향수옥천, 필동인, 표현문학회 회원 등으로 활동하고 있다. 저서로는 시화집 <집>(공저), <시의 사계>(공저), 필 동인시집 <세월의 바람, 꽃 흔들며>, <시작이 반이다, 다시 시작이다> 등이 있다.

