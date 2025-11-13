[수능] '여기가 아닌가벼' 학교명 비슷해 시험장 착각한 수험생들

2026학년도 대학수학능력시험이 치러지는 13일 오전 대전교육청 27지구 제8시험장인 동대전고등학교에서 경찰이 한 학생의 도시락을 전달하고 있다.연합뉴스

2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 시험장을 착각한 수험생들이 경찰 덕에 무사히 입실했다.

전북경찰청에 따르면 이날 오전 7시 50분께 A양이 전북대사대부고(전북대학교 사범대학 부설고등학교)에 도착했다가 뒤늦게 시험장을 잘못 찾았다는 것을 깨달았다.

전주에는 전북사대부고와 교명이 비슷한 전주대사대부고(전주대학교 사범대학 부설고등학교)가 있어 매년 시험장을 착각하는 수험생들이 나온다.

이에 경찰은 A양이 늦지 않도록 그를 순찰차에 태워 7.2㎞가량 떨어진 '진짜' 시험장인 전주대사대부고로 이송했다.

시험장을 착각한 학생은 또 있었다. 오전 7시 45분께 전라고등학교로 온 수험생이 경찰 덕에 전주고등학교로 무사히 이동했고, 비슷한 시각 동암차돌학교를 찾은 수험생이 형사기동대의 차를 타고 동암고등학교로 갔다.

오전 7시 25분에는 전주시 덕진구 솔내고등학교 앞에서 '택시가 잡히지 않는다'며 발을 동동 구르던 수험생을 경찰이 약 6.7㎞ 떨어진 전주시 완산구 신흥고등학교까지 이송하기도 했다.

전북경찰청은 이날 수험장 주변 도로 등에서 특별 교통관리를 실시하고 있는데, 이날 수험생 11명을 시험장까지 이송했다.

