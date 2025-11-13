이전기사
‘공예’ 언어의 울림…제33회 전라북도공예가협회 회원전

박은 웹승인 2025-11-13 11:20 수정 2025-11-13 11:20 
16일까지 교동미술관 1층서 진행
‘시간의 무게’ 주제로 47점 작품 전시

전북공예가협회 회원전이 16일까지 교동미술관 본관 1층에서 열린다. /사진=협회 제공 

제33회 전북공예가협회(이사장 이상훈) 회원전이 16일까지 교동미술관 본관 1층에서 열린다.

‘공예’ 언어가 가진 깊은 울림을 탐색할 수 있는 전시는 ‘시간의 무게’를 주제로 진행된다. 공예가협회 회원들이 각자의 재료와 방식으로 금속공예부터 도자‧ 목칠‧ 섬유‧ 전통공예까지 5개 부문의 47점의 작품을 선보인다.

Second alt text
허석희(전통), 백복지원/사진=협회 제공

이상훈 이사장은 “30년간 전북공예가협회는 전통의 맥을 계승하고 현대공예와의 조화로운 발전을 이루기 위해 노력해왔다”며 “공예의 본질은 생활 속 실용적 쓰임새와 조형적 아름다움을 조화시키는 창작의 과정이기에 공예에 대한 회원들의 열정과 사랑을 확인할 수 있을 것”이라고 말했다.

Second alt text
강정이(도자), 염원/사진=협회 제공

이어 그는 “공예작가가 지나온 길, 집요한 과정, 축척된 감정, 기억의 층위가 담겨 있다”라며 “전시는 각자의 시간이 모여 만들어낸 집단적 기록이자 세월의 무게를 감각적으로 드러내는 공예적 사유의 장”이라고 덧붙였다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

