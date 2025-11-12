이희숙 작가, 따뜻한 위로의 여정 담은 그림동화책 ‘소녀와 일기장’ 출간

소녀와 일기장/사진=교보문고

이희숙 작가가 글과 그림을 맡은 그림동화책 <소녀와 일기장>(보다)이 출간됐다.

코로나 시기 어머니를 위한 시집 <느 아버지 부탁혀>와 그림책 <꽃파리>에 이어 선보이는 이번 신작은 외로움과 위로, 그리고 다시 일어서는 용기를 섬세하게 그려낸다.

작품은 외롭고 무기력한 한 소녀가 숲길을 걷다 만난 강아지, 토끼, 기니피그, 닭과 함께 여행을 떠나는 이야기다. 소녀는 처음엔 자신보다도 더 힘들어 보이는 친구들의 이야기를 들어주며 위로하고, 어느새 자신도 그들에게 위로받는다. 발이 부르트도록 걸어 도착한 ‘저 너머의 세상’은 특별한 낙원이 아니라 평범한 사람들의 마을이었다. 그러나 집으로 돌아오는 길, 소녀의 마음은 한층 밝아져 있었다. 결국 소녀는 그 여정을 일기장에 기록하며 ‘곁에 함께하는 존재의 힘’을 깨닫는다.

작가는 “누군가의 따뜻한 한마디와 손길이 사람을 살게 한다”며 “이 책이 외롭거나 힘든 이들에게 작은 위로가 되길 바란다”고 말했다. 작품에는 “내가 외로울 때 먼저 손을 내밀 수 있는 용기, 어려운 친구 곁에 잠시 머물러주는 마음”을 담았다고 덧붙였다.

책에는 소녀가 강아지와 나누는 대화, 겁먹은 토끼와 기니피그의 속내, 서로를 위로하며 나아가는 여정이 따뜻한 그림과 함께 그려져 있다. 단순한 동화의 틀을 넘어 삶의 본질적 질문을 던지며, 어린이는 물론 어른 독자에게도 잔잔한 감동을 준다.

작가는 김제 출생으로 교직생활 후 동화와 그림책 창작에 전념하고 있다. <꽃파리>, <소녀와 일기장> 외에 시집 <느 아버지 부탁혀>, 공저 <효자동 도담이>를 펴냈으며, <윙이와 황금나비>로 ‘아동문학사조’ 신인문학상, <아리와 몽이의 노래>로 ‘동화마중’ 신인문학상을 수상했다.

전현아 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지