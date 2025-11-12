류희옥 시인, 네 번째 시집 ‘태양의 고독’ 펴내

동양철학적 사유 바탕, 우주와 존재의 본질을 탐구해 시를 통해 삶의 깨달음 전해 사유의 깊이와 자연스러운 자유정신을 지닌 진솔한 시 세계 구축

태양의 고독

“스스로를 육천 도로 태우고/ 타는 육천 도의 불꽃으로 맞불 놓는/ 제로섬게임 46억 년/ 한 줌의 재도 없이/ 자신을 살라 수많은 이웃의 존재를 암흑에서/ 반짝반짝 드러내이며 한 치의 자랑도 없는/ 너/ 우주를 밝히고 침묵의 광열(光熱)로 이 땅의/ 모든 생명을 잇는/ 너/ 눈물겹도록 눈물겹도록 테우고, 또/ 태우는/ 불타는 화신(火神)의 고독이여!/ 눈부신 자광(自光)의 태양이여!”(시‘태양의 고독’ 전문)

삼라만상에 대한 다정한 시선으로 우주의 궁극과 존재의 본질에 다가서려는 시인, 류희옥이 네 번째 시집 <태양의 고독>(가온미디어)을 펴냈다.

시집은 1부 ‘만물 동체’, 2부 ‘보는 눈이 아름다울 때 세상은 열린다’, 3부 ‘꽃, 눈으로 말하는 영기’, 4부 ‘나무꾼 세레나데’, 5부 ‘허(虛), 우주 만유의 자궁’, 6부 ‘전북일보 오피니언’ 등 6부 구성으로, 100여 편의 작품이 수록됐다.

류 시인은 자아를 둘러싼 세계의 전체상을 탐구하며, 우주 만물의 시원을 사유한다. 그의 시 세계는 존재에 대한 철학적 성찰과 사변적 탐구로 이어진다. 언어를 초월한 진리와 도(道), 궁극의 세계를 추적하며 이를 불완전한 언어로 다시 그려내는 시인의 태도는 수행자의 오도송(悟道頌)을 연상시킨다. 언어를 초월한 깨달음을 언어로 드러내는 그의 시는 직관적이고 비유적인 언술로 가득하다.

시집 속 100여 편의 작품 속 ‘매향’에서는 매화 향기로부터 우주의 근원으로 확장되는 장대한 상상력이 돋보인다.

“향기에 금실을 매/ 설원 너머/ 고향 찾아가면/ 어머니 품속/ 그의 어머니의 어머니…/ 은밀한 푸른별의 탯줄이/ 우주의 블랙홀이 보일까나/ 만물동체/ 어머니.”

류 시인은 시집의 ‘자서(自序)’에서 “세상을 보는 눈과 삶의 가치관은 시간이 지날수록 더욱 깊고 견고해진다”며 “시인들은 대자연의 질서를 통찰력으로 꿰뚫어 시로 남김으로써, 이승의 깨달음을 대물림하고자 한다”고 밝혔다.

또 “돌멩이 하나에도 활력이 있고 잎새 하나에도 생명력의 근원을 이루는 신성한 영혼이 깃들어 있다”며 “그리될 때 우리의 가슴속엔 무형의 오르가슴이 일어나 온몸이 햇덩이처럼 빛나길 바란다”고 덧붙였다.

남원 출생의 류희옥 시인은 1989년 월간 <시문학> 우수작품상 당선으로 등단했다. 시집 <바람의 날개>, <푸른 거울>, <풀잎이 하는 말> 등을 펴냈으며, 한국문인협회, 전북문인협회, 전북시인협회, 전주문인협회, 전북PEN문학회, 한국시문학문인회 등에서 활동했다. 한국문인협회 이사, 전북문인협회 회장, 전북문학관 관장 등을 역임했다.

전현아 기자

