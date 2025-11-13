동군산 농촌·농업정책연구소 개소

한상돈 임피면 농업경영인회장, 농업·농촌 환경개선 앞장

한상돈 군산시 임피면 농업경영인회장이 최근 동군산 농촌·농업정책연구소를 개소했다.

동군산 농촌·농업정책연구소는 농촌지역 발전을 위한 정책발굴과 농촌현장의 어려움을 해소할 방안을 지역주민과 함께 모색하고자 문을 열었다.

한상돈 소장은 전북대학교 농학석사 출신으로 현재 농업인이자 30년 이상 농업 경력을 보유한 전문가이다.

한 소장은 점차 고령화에 따른 농업인구 감소, 각 농촌사회에 맞는 농업정책 발굴에 나설 방침이다.

또한, 농촌과 도시의 격차가 심화되고 있는 만큼 지역 균형발전을 위한 현실적인 대책을 마련한다는 계획이다.

한상돈 동군산 농촌·농업정책연구소장은 “최근 농촌 인구가 급격히 감소하면서 고령화에 따른 활기를 잃고 있어 고민 속에서 연구소의 문을 열게 됐다”며, “주민들과 끊임없는 소통을 통해 더욱 살기좋은 농촌지역을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지