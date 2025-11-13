무주구천동 ‘자연품길’ 대한민국 관광도로 지정

국토교통부, 지역관광 활성화 가능성 높은 노선 인정 군, 관광도로를 중심으로 체험·힐링형 관광벨트 구축

하늘에서 본 무주구천동 ‘자연품길'。 /무주군

무주군 대표 관광명소로 꼽히는 ‘무주 구천동 자연품길’(국도 37호선, 12km 구간)이 ‘2025 대한민국 관광도로’에 이름을 올렸다.

2025년 대한민국 관광도로는 국토교통부가 도로정책심의위원회를 통해 도로와 주변 관광 자원이 우수하고 지역관광 활성화 가능성이 높은 전국 주요 노선을 심의·지정한 것이다.

군은 지난 6월 전북특별자치도를 통해 관광도로 지정을 신청 이후, 서면평가와 전문위원 현장평가를 거쳐 이번에 최종적으로 지정 승인을 받았다.

무엇보다 지난해 ‘도로법’ 개정과 시행령에 ‘관광도로’ 관련 조항이 신설되고 올해 3월 ‘관광도로 지정 절차 및 평가 지침’이 고시된 이후 첫 지정 사례라는 점에서 의미가 크다.

국토교통부는 지정된 관광도로에 대해 문화·휴게시설 정보와 지역축제, 먹거리 등 도로 여행에 유용한 콘텐츠를 홍보할 수 있는 체계를 강화하고, 관광도로 관리계획의 이행 상황을 점검하는 등 실질적인 지역 활력 기반을 조성할 방침이다. 이에 무주군은 이번 관광도로 지정을 계기로 반딧불이 생태관광, 덕유산 사계절 여행, 태권도 문화체험 등 지역 고유의 관광 자원을 연계해 ‘자연특별시 무주’의 브랜드 가치를 높이고, 도로와 관광이 조화를 이루는 ‘친환경 여행도시’로 각인시킬 계획이다.

관광도로 지정 구간에 대해 경관개선, 주차·휴게시설 확충, 관광 안내 체계 정비 등 ‘관광도로 관리계획’을 단계적으로 추진해 도로 자체가 여행의 목적지가 되는 ‘머무는 관광무주’ 실현에 집중할 방침이다.

황인홍 군수는 “무주구천동 자연품길의 관광도로 지정은 무주의 아름다운 자연과 관광 잠재력을 국가적으로 인정받았다는 점에서 매우 고무적”이라며 “관광도로를 중심으로 체험·힐링형 관광벨트를 구축해 지속 가능한 관광 기반을 다지는 등 지역경제 활성화 계기로 삼을 것”이라고 밝혔다.

이어 “유엔 세계관광기구 선정 세계 최우수 관광마을과 연계한 관광객 유치 활성화 방안도 강구할 것”이라고 덧붙였다.

‘무주구천동 자연품길’은 설천면 배방교차로에서 라제통문 교차로까지 약 12km 구간으로, 덕유산국립공원과 구천동 33경 중 1경 라제통문에서 13경 세심대까지 이어지는 자연특별시 무주군의 핵심 관광축이다.

이 일대는 라제통문과 일사대, 만조탄 등 천혜의 경관이 펼쳐져 있으며, 반딧골 전통공예촌, 적상산 사고, 무주 와인동굴, 태권도원, 반디랜드 등 주요 관광 자원과도 인접해 사계절 관광객의 발길이 이어지고 있다.

무주=김효종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지