경찰, 전주 금은방서 금팔찌 훔친 일당 모두 검거

전주완산경찰서전경/전북일보 DB

전주의 한 금은방에서 발생한 금팔찌 절도 사건을 수사하던 경찰이 공범 2명을 추가로 붙잡았다.

전주완산경찰서는 특수절도 혐의로 A군(10대) 등 2명을 임의동행해 입건했다고 13일 밝혔다. 지난 7일 체포해 수사 중이던 B씨(20대) 등 2명은 구속했다.

A군과 B씨 등은 지난 7일 오후 3시께 전주시 완산구의 한 금은방에서 30돈 상당의 금팔찌를 착용해 보겠다며 받은 뒤 그대로 달아난 혐의를 받고 있다.

앞서 경찰은 금팔찌를 훔쳐 달아났던 B씨 등 2명을 먼저 체포해 구속했고, 훔친 금팔찌를 처분하는 역할을 담당했던 A군 등 2명에 대해서는 자진 출석을 요구했다. A군 등은 지난 12일 경찰에 자진 출석한 것으로 파악됐다.

A군과 B씨 등 4명은 익산 지역 선후배 관계로 조사됐다.

경찰은 자세한 경위를 조사 중이다.

김문경 기자

