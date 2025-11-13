무주교육청, 2025학년도 영재교육원 수료식 개최

초 5학년~중 2학년 4개반 28명 수료…1년간의 탐구와 성과 마무리

무주교육지원청은 지난 11일 본청 시청각실에서 ‘2025학년도 무주교육지원청영재교육원 수료식’을 진행했다. 무주교육지원청 제공

무주교육지원청(교육장 이강)은 지난 11일 본청 시청각실에서 ‘2025학년도 무주교육지원청영재교육원 수료식’을 진행했다고 밝혔다.

지난 1년 동안 영재교육과정에 참여한 학생들의 성장을 응원하고 영재교육의 성과를 함께 나눈다는 취지에서였다.

이날 행사에는 무주영재교육원 초등 과학·수학반 12명, 초등 발명·정보반 5명, 중등 과학·수학·정보반 6명, 사사수학반 5명의 수료생과 학부모, 지도교사 등이 참석한 가운데 지도교사 소개, 교육장 인사말, 2025학년도 영재교육원 활동 보고 및 동영상 시청, 수료증 수여, 폐회 및 기념촬영 순으로 진행됐다.

이강 교육장은 “AI를 넘어 AX의 시대, 피지컬 AI 기술이 주목받는 상황에서 미래 사회를 이끌어가는 리더로 성장하길 바란다”라며 “앞으로도 학생들이 창의력과 탐구력을 갖추고, 자신의 소질을 탐색할 수 있는 다양하고 질 높은 수업을 지원하겠다”고 말했다.

무주=김효종 기자

