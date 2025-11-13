올해 수능 ‘공교육’ 위주 학습이 유리, 작년과 난이도 비슷한 수준

출제위원장 김창원 교수 “수능 국·수 변별력 있게 출제”

전주 동암고등학교에서 수능을 마친 학생들이 시험장을 나와 귀가하고 있다./전북교육청 제공

13일 치러진 ‘2026학년도 대학수학능력시험(수능)’은 국어‧수학‧영어 영역 모두 전반적으로 다소 변별력은 있지만 지난해와 비슷한 수준일 것이라는 분석이 나왔다.

특히 이번 수능은 ‘킬러문항(초고난도 문항)’ 배제 기조에 따라 공교육 과정을 반복적으로 익힌 수험생들에게 성적이 유리한 경향이 나올 것으로 봤다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 출제위원장인 김창원 경인교대 교수는 13일 정부세종청사에서 열린 수능 출제방향 브리핑에서 “올해 수능은 고등학교 교육과정의 내용과 수준을 충실히 반영하고, 대학 교육에 필요한 수학 능력을 측정할 수 있도록 출제했다”고 밝혔다.

사교육 위주의 공부보다는 공교육 위주의 공부가 더욱 효과를 볼 것으로 전망했다.

그는 “사교육에서 문제풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항을 배제했으며, 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고르게 출제했다”고 했다.

또 “교육과정에서 핵심적이고 기본적인 내용은 이미 출제된 것이라도 문항의 형태, 발상, 접근방식 등을 변화시켜 출제했다”며 “공통과목+선택과목‘ 구조로 치러지는 국어·수학 영역에서는 과목별 난이도 균형이 이뤄지도록 출제해 과목 선택에 따른 유불리 가능성을 최소화할 수 있도록 출제하고자 했다”고 설명했다.

영역별로는 국어와 영어에서는 출제 범위 안에서 다양한 소재의 지문과 자료를 활용했고, 수학과 탐구(사회･과학･직업), 제2외국어/한문은 개별 교과 특성을 바탕으로 한 사고력 중심 평가를 지향했다.

반면 입시전문 종로학원은 국어, 수학 모두 변별력 있게 다소 어렵게 출제됐다고 분석했다. 종로학원은 지난해 반수생과 금년 반수생은 학력차 발생이 크게 나타날 수도 상황으로 응시집단의 학력 수준 자체가 하락하면서 당초 예상을 상회하는 수준의 표준점수 최고점 상승 등이 나타날 수도 있다고 전망했다.

한편, 이날 전북지역 6개 시험지구, 66개 시험장에서 치러진 수능 결시율은 10.14%(1818명, 4교시 기준)로 집계됐다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지