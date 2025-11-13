단일 영상 조회수 713만 회 찍은 군산시 주인공 ‘특별승진’

군산시, 업무실적 우수 공무원 2명 특별승진

왼쪽부터 권영 주무관, 박지수 주무관

군산시는 13일 탁월한 업무성과로 시정 발전에 기여한 공무원 2명에 대해 특별승진을 진행한다.

이번 특별승진은 담당 업무 수행뿐 아니라 조직 내 다양한 분야에서 적극적인 참여와 노력을 통해 차별화된 성과를 거둔 직원을 포상하기 위한 것이다.

특별승진자는 디지털정보담당관 소속 전산 8급 권영 주무관과 공보협력과 소속 행정 9급 박지수 주무관이다.

권영 주무관은 조직 내 반복적으로 문제가 돼온 업무 인수인계 공백과 신규 직원의 업무 부담을 해소하기 위해 복잡한 행정업무를 쉽게 익힐 수 있는 온라인 업무 매뉴얼 ‘서무실록’을 직접 개발해 업무 효율성 향상에 크게 기여한 점이 높게 평가됐다.

박지수 주무관은 SNS를 활용한 시정 홍보 영상 제작에 적극 나서 최신 트렌드를 반영한 콘텐츠를 선보여 단일 영상 조회수 713만 회, 전체 누적 조회수 1400만 회 이상을 기록하는 등 이전에 없는 홍보 성과를 냈다.

이 성과로 주요 언론의 취재가 이어졌고, 타 지자체의 벤치마킹 대상으로도 주목받는 등 도시 브랜드 가치 제고에 기여했다.

시는 이번 특별승진을 위해 실적심사위원회를 구성해 공정하고 객관적인 실적 평가를 진행했으며, 이후 인사위원회 심의·의결을 거쳐 승진 임용을 최종 확정했다

특히 심사 과정에서 함께 성과 달성에 기여한 다른 직원들에 대해서도 향후 적절한 보상 방안을 마련할 계획이다.

시 관계자는 “앞으로도 창의적이고 적극적으로 일하는 직원들이 정당하게 평가받을 수 있도록 공정하고 투명한 인사 운영을 이어가겠다”고 말했다.

군산=이환규 기자

