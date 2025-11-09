군산생말파크골프장 정식 개장

8일 개장식

군산생말파크골프장이 8일 정식 개장됐다./사진제공=군산시

시민들의 건강 증진과 여가활동 활성화를 위해 조성된 군산생말파크골프장(오식도동 군멀5길 29)이 8일 정식 개장과 함께 본격적인 운영에 들어갔다.

이날 개장식에는 강임준 군산시장을 비롯해 김우민 군산시의회 의장, 도·시의원, 체육회 관계자, 지역 주민 등 약 300명이 참석해 개장을 축하했다.

개장식은 경과보고, 기념사 및 축사, 시타식 순으로 진행됐다.

특히 이번 개장식과 함께 열린 ‘군산시장배 파크골프대회’에는 지역동호인 300여 명이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 선보였다.

생말파크골프장은 총면적 1만7000㎡ 부지에 18홀 코스를 갖추고 있는 친환경 생활체육시설이다.

총 사업비는 15억 원으로 2024년 7월 착공해 2024년 11월에 준공을 완료했으며, 올해 7월부터 시범운영에 들어간 바 있다.

시범운영 기간에 월평균 1780명이 이용했을 정도로 인기를 끌었다.

다만, 시는 현재 무료 운영 중인 골프장을 연내 유료화할 예정이다.

이용 시간은 오전 7시부터 오후 6시까지며 이용요금은 18홀 기준, 군산시민 2000원(65세 이상 50% 할인) , 타 지역 거주자 6000원을 부과할 계획이다.

강임준 군산시장은 “생말파크골프장은 시민 누구나 쉽게 접근할 수 있는 열린 체육 공간으로, 세대 간 소통과 건강한 여가문화 확산에 기여할 것”이라며 “앞으로도 생활체육 인프라 확충을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

군산=이환규 기자

