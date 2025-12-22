전주 쑥고개교차로 병목지점 개선

익산국토청, 기존 좌회전차로 확장 완료…오는 31일 전면 개통

익산지방국토관리청 전주국토관리사무소(소장 조현익)가 국도1호선 전주 완산 쑥고개교차로 병목지점 개선공사를 완료하고 오는 31일부터 전면 개통할 예정이라고 22일 밝혔다.

쑥고개교차로는 국도1호선을 이용하는 좌회전 대기 차량의 상습 정체로 인해 출퇴근 시간대 심한 정체현상이 발생하는 곳으로, 전주시민 및 도로 이용객들의 불편 해소가 요구된 오랜 숙원이었다.

이번 공사로 기존 1개의 좌회전차로가 2개로 확장됨에 따라 군산·익산 방면과 임실·남원 방면으로 진입하는 차량들의 교통정체가 해소되고 출퇴근 시간대 이동시간이 크게 단축될 것으로 기대된다.

좌회전 2개 차로는 이달 23일부터 이용 가능하며, 부대공사로 인해 오는 31일부터 전면 개통될 예정이다.

조현익 소장은 “쑥고개교차로 병목지점 개선사업을 통해 도로 이용객들의 편의와 지역 간 접근성이 향상됨에 따라 지역경제 활성화에 도움이 될 것”이라며 “향후 익산 송학교차로, 정읍 소성교차로 등 전북지역 도심지로 이어지는 구간의 병목지점 개선사업을 적극 추진해 교통 인프라 개선을 통한 지역균형발전에 이바지할 것”이라고 밝혔다.

