‘익산 리셋·리부트’ 젊은익산다음만들기 포럼 공식 출범

익산의 미래를 시민과 함께 설계하기 위한 ‘젊은익산다음만들기 포럼(대표 최병관)이 지난 23일 공식 출범했다.

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사가 대표를 맡은 포럼은 일회성이 아닌 시민과 전문가가 함께 참여하는 지속적인 정책 논의 플랫폼을 지향하는 모임이다.

이날 익산 메이드인헤븐에서 열린 출범식 및 정책발표회에서는 ‘RE: IKSAN – 익산 리셋·리부트 전략’을 중심으로, 익산의 도시 기능과 이미지를 재정렬하고 미래 세대의 언어로 익산다움을 구동하기 위한 방향이 공유됐다.

최병관 대표는 “도시가 늙어가는 것이 문제가 아니라, 도시를 다시 젊게 만들 전략을 준비하지 못한 시간이 문제였다”며 “익산을 새로 짓는 것이 아니라, 익산이 가진 자산을 새롭게 연결하고 시민의 삶 속에서 다시 작동하게 만드는 것이 RE: IKSAN의 핵심”이라고 강조했다.

이어진 대화형 토론과 질의응답에서는 원도심, 청년, 문화, 산업, 도시 디자인 등을 주제로 다양한 의견이 오갔다.

참여 시민들은 “정책을 설명하는 자리가 아니라 함께 고민하는 자리였다”고 입을 모았다.

한편 최 전 부지사는 앞서 기자회견을 통해 ‘RE: IKSAN – 익산 리셋·리부트’ 익산 리브랜딩 5대 프로젝트를 발표한 바 있다.

구체적인 내용은 ▲RE: Connect ‘원도심을 젊게’ – 익산역 광장 회복 프로젝트(막힌 흐름 해소) ▲RE: Engine ‘미래를 젊게’ – 익산형 복합 돔구장 프로젝트(체류 위한 대형 콘텐츠 엔진) ▲RE: Shine ‘산업을 젊게’ – 보석도시 익산, 티파니 프로젝트(보석을 만드는 산업에서 보고 사고 체험하는 산업으로 전환) ▲RE: Night ‘문화를 젊게’ – 잼잼도시 익산, 미디어아트 프로젝트(밤이 기대되는 도시 조성) ▲RE: Design ‘도시를 젊게’ – 공공디자인 리브랜딩 프로젝트(모든 변화를 하나의 얼굴로 묶음)다.

