도대체 무엇을 주길래…임실산타축제 고향사랑기부 ‘역대급 혜택’

군, 연말 고향사랑기부자에 초특급 이벤트 제공 산타축제에서 기부 시 답례품과 치즈피자 증정

임실군청 전경.

임실군이 오는 31일까지 연말 기부자에 대한 파격적인 경품과 중복혜택을 담은 특별이벤트를 집중 운영한다.

특히 25일부터 28일까지 4일간 임실치즈테마파크에서 열리는 ‘2025 임실산타축제’ 현장에서 기부하면 역대급 혜택이 제공된다.

축제 기간에 기부자 전원에는 기본 답례품과 1만6000원 상당의 ‘임실N치즈피자’ 1판을 무료로 추가 증정한다.

온라인 기부자의 경우도 임실군에 10만원 이상 기부한 사람 중 200명을 추첨, 네이버페이 1만원 상품권과 2만8000원 상당의 치즈꾸러미 세트를 100명에 증정한다.

군은 또 2023년부터 2024년까지 임실군에 10만원 이상 기부 이력이 있는 재기부자 중 선착순 20명에도 2만8000원 상당의 치즈꾸러미 세트를 제공할 방침이다.

민간플랫폼 웰로(Wello) 이용자에는 오는 31일까지 웰로를 통해 임실군에 10만원 이상 기부한 사람 중 매일 선착순 20명에 웰포인트 1만원을 지급한다.

군은 이밖에 대표 답례품인 임실N치즈요거트를 기부자에 20% 할인된 가격으로 제공하는 등 기부혜택을 강화키로 했다.

심민 군수는 “답례품과 추가경품 혜택 등 기부자들이 체감할 수 있는 혜택을 대폭 강화했다”며 “산타축제와 함께하는 고향사랑 기부 이벤트가 지역에 따뜻한 활력이 주게 될 것”이라고 말했다.

임실=박정우 기자

