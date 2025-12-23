전주컨벤션센터 건립 ‘첫발’…현장사무소 설치

우범기 시장, 현장 점검…"안전 확보 최우선" 2028년 완공…호텔, 상업·문화시설 등 조성

우범기 전주시장이 23일 전주종합경기장 부지 내 전주컨벤션센터 건립 현장을 점검하고 있다. 사진=전주시

2028년 준공 예정인 전주컨벤션센터 건립 공사의 본격적인 시작을 알리는 현장사무소가 옛 전주종합경기장 부지에 들어선다.

우범기 전주시장은 23일 옛 전주종합경기장 부지 내 전주컨벤션센터 건립 현장을 방문해 가설사무소 설치 과정과 안전 관리 상황을 점검했다.

우 시장은 이 자리에서 최근 타 지역 도서관 신축 공사 현장에서 발생한 구조물 붕괴 사고를 거론하며 유사 사고를 방지하기 위한 안전 확보를 주문했다. 그러면서 가설사무소 설치 상황과 근로자 안전 수칙, 비상 대응 체계, 안전 장비 구비 여부 등을 확인했다.

전주 마이스복합단지 내 전주컨벤션센터 현장사무소는 총 1860㎥ 부지에 지상 2층 건물로 건립한다. 감리단·시공사 사무실과 실험실, 회의실, 안전교육장 등이 들어선다.

이와 관련 전주컨벤션센터는 2028년 말까지 전주종합경기장 부지에 약 3000억원을 투입해 지하 1층, 지상 4층 규모로 건립한다. 이곳에는 1만㎡ 규모 전시장과 2000명 이상 수용 가능한 대회의실, 22실 규모 중소회의실 등을 갖춘다. 건물 외부에는 1만㎡ 규모 다목적 광장을 조성한다.

전주컨벤션센터 인근에는 필수 지원시설인 호텔(4성급), 판매시설도 들어선다. 호텔, 판매시설의 경우 현재 실시설계가 진행 중이다.

이 밖에 문화시설인 전주시립미술관과 한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관, 창업시설인 전주 덕진권역 도시재생 거점시설(G-타운), 교육시설인 전북교육청 미래교육캠퍼스도 자리한다.

올해 하반기 첫삽을 뜬 한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관은 2027년까지 국비 247억원 등 총 403억원을 들여 옛 전주종합경기장 야구장 부지에 지하 1층, 지상 2층 규모로 건립한다. 건물 지하 1층에는 공공 콘텐츠를 오감으로 체험하는 주제전시관, 국내외 미디어 콘텐츠를 선보이는 기획전시실, 몰입영상관(5면)을 갖춘다. 건물 지상 1층에는 매표소와 카페, 지상 2층에는 사무공간과 콘텐츠 제작지원실을 마련한다.

또 AI를 활용해 디지털 문화콘텐츠를 제작하는 G-타운은 내년 착공을 목표로 관련 절차를 밟고 있다. G-타운은 옛 전주종합경기장 부지에 472억원을 투입해 지하 1층, 지상 4층 규모의 AI 중심 문화콘텐츠 개발·체험공간을 조성하는 내용이다. 이곳에는 관련 기업 입주·지원 공간도 들어선다.

우 시장은 “전주컨벤션센터는 대규모 회의·전시 유치를 통해 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 중요한 시설”이라며 “안전한 공사를 위해 착공부터 완공까지 전 과정에서 안전을 최우선 가치로 삼겠다”고 말했다.

