정읍 아진전자부품(주), 둥근마 재배농가 일손돕기 봉사활동 펼쳐

자동차부품 제조기업-사회공헌활동 일환

아진전자부품(주) 임직원들이 관내 둥근마 재배 농가에서 일손돕기 봉사활동을 펼쳤다. 사진제공=아진전자부품(주)

정읍시 제1일반산업단지 소재 자동차부품 전문 제조 기업인 아진전자부품(주) (대표이사 서중호·문종은)는 지난 8일 관내 둥근마 재배농가를 찾아 일손돕기 봉사활동을 펼쳤다.

이번 봉사활동은 농민들과의 상생을 실천하기 위한 사회공헌활동의 일환으로 실시했다.

아진전자부품 임직원들은 둥근마 수확과 선별 작업에 직접 참여하며 구슬땀을 흘리고 100만원 상당의 둥근마를 직접 구매하여 농가 소득증대 및 활성화에도 힘을 보탰다.

문종은 대표이사는 “농촌 현장의 어려움을 직접 체감하며 더 많은 관심과 지원이 필요함을 느꼈다” 며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 아진전자부품(주)은 지역사회와의 상생을 위한 다양한 봉사활동과 기부활동을 꾸준히 이어오고 있다.

정읍=임장훈 기자

