다양한 이미지로 변주하다, 임미양 시집 ‘나의 작은 에덴동산’

2018년 <표현> 신인상을 수상하며 작품활동을 시작한 임미양 시인의 첫 시집 <나의 작은 에덴동산>(문학의전당)이 출간됐다.

섬세한 시선과 선명한 감각이 어우러진 개성적인 어법으로 자신만의 시 세계를 찬찬히 다지고 있는 시인은 이번 시집에서 날카로운 관찰력과 정밀하고 투명한 언어로 일상의 모습을 담백하게 담아냈다. 특히 현실 세계를 인식하는 시적 상상력과 낯선 존재를 탐색하는 과정을 정교하면서도 진솔하게 그려내 삶의 흔적들을 다양한 이미지로 변주한다.

“둑 너머에 그녀는 살고 있었다. 그녀는 언니를 뒤따라 다소곳이 들어왔다. 길거리 지날 때 익숙했던 쪼그만 얼굴이었다. 언니하고 같이 산다는 데 성은 달랐다. 다소 긴장한 표정으로 묻는 말에도 언니가 대신 답했다. 침을 맞는데도 미동도 없던 언니였다. 완숙하고 달관을 넘어 무표정이었다. 천장만 응시한 채 보채는 기색도 없었다(…중략…)// 둑 너머 길을 서서히 지난다. 참으로 오랜만이다. 이십 년은 족히 지났을까. 캄캄한 고요, 정육점 불빛은 더 이상 없다. 흰 수건 내걸렸던 허름한 집들도 사라졌다. 철거의 먼지, 망치가 부수고 때리는 소리, 그녀는 어디로 갔을까.(…중략…)”(‘선미촌’ 부분)

전통적인 서정에서 한발 비켜나 독특한 시 세계를 구축하는 시인의 시편들은 신선한다. 단어 하나도 허투루 쓰지 않고 한 편 한 편 공들이는 치열한 시 정신도 엿볼 수 있다. 관습을 깨뜨리는 시적 발상과 개성적인 어법은 시적 감각과 정서를 일깨우고자 줄기차게 새로운 형식을 실험하는 시인의 전략 같다는 인상을 받는다.

그래서인지 임미양의 시는 주지시의 체질을 띠고 있다. 깊은 사유를 통한 인간 내면의 성찰이나 시적 철학의 메시지가 시집 전체를 관통한다. 형이하학성을 벗으며 인문학적 담론으로 넘나든다든지, 종교 풍의 서사를 품으면서 삶의 명징한 지성을 형상화하는 방식이 뛰어나다.

소재호 시인의 시 해설에서 “임미양의 시 세계는 인문학적 철리(哲理)를 담지하는 동시에 감성적으로 모든 사상에 접근하거나 독해하는 삶의 자세를 표상한다”며 “첫 시집이면서 시적 결기가 충만한 시 편편에 찬의를 얹는다”고 밝혔다.

임미양 시인은 이화여대 영어교육과 및 동 교육대학원을 졸업했다. 이후 원광대 한의학과 및 동 대학원을 졸업하고 전주태양한의원장으로 재직 중이다. 전북시인협회, 전주문인협회 회원으로 활동하고 있다.

