조기대선 여파… 연기된 행사 몰리며 도청 공무원 ‘과부하’

“하반기 행사 예산 불용 걱정에 마음 졸이다 업무과다” 올해 국감, 정부합동감사, 의회 행감까지 겹치면서 공무원들 녹초

“지난 상반기엔 조기 대선을 치르는 바람에 행사도 하지 못했고, 예산 불용 걱정 때문에 하반기 행사를 몰아 치르느라 마음 졸였습니다”

지난 6월 3일 조기 대통령 선거로 상반기 예정됐던 행사들이 모두 연기되거나 일부는 취소면서, 전북특별자치도청 일선 공무원들이 사업 집행과 정산 등에 큰 부담을 겪고 있다.

공직선거법상 선거 기간에는 지자체장 주관·후원 행사가 원칙적으로 금지되기 때문에 주로 4월부터 6월까지 상반기에 예정돼 있던 전주대사습놀이보존회 등 각종 축제·간담회 등이 하반기로 대거 이동했기 때문이다.

도내 각 시군에서 펼쳐지는 전북광역자활센터 순회 장터와 의용소방대 소방기술경연대회 등은 선거 이후로 연기돼 이달까지 열리고 있고 직능단체 기념식과 워크숍, 연찬회 등도 하반기에 몰렸다.

전북자치도 공무원 A씨는 “사업이 지연되면 불용이 생기고, 이는 감사 지적이나 다음 해 예산 삭감으로 이어지는 구조라 행사 개최후 예산 정산 등에 대한 압박감이 매우 크다”고 말했다.

또 다른 공무원 B씨도 “인력은 한정돼 있는데, 하반기엔 감사·정산까지 겹쳐 업무가 폭증했다”며 “급하게 행사를 진행하면 전시성 사업처럼 보일까 걱정돼 더욱 신경을 쓸 수밖에 없다”고 토로했다.

또 선거 일정이 끝났다고 즉시 행사를 진행할 수 있는 것이 아니라 입찰 공고 재 게시·계약 변경·각종 심의 절차를 다시 밟아야 한다.

도 공무원 C씨는 “예산은 남아 있는데 선거 때문에 시기를 놓치면 그 뒤에는 입찰 일정이 겹쳐 물리적으로 집행이 불가능해진다”며 “결국 시간이 부족하면 소규모 행사를 늘리거나 외주를 급히 돌려 예산을 소진하게 된다”고 말했다.

전북은 농번기와 관광 성수기 영향으로 원래 예산의 하반기 집행 비중이 높은 지역이다.

여기에 연기된 행사와 국정감사, 행정사무감사까지 몰리면서 공무원들은 하반기 업무 과부하를 호소하고 있다.

일선 공무원들 사이에서는 “선거로 인한 불가피한 일정 변경은 불용처리된후 예산삭감으로 이어질게 아니라 다음 회계연도로 이월돼 차기예산에 추가로 사용할 수 있도록 하는 행정운용의 묘가 필요하다”는 목소리도 나오고 있다.

김영호 기자

