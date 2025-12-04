‘핵융합’하자던 전북정치권 ‘핵분열’

지방선거 앞두고, 대결구도로 전환 예산 확보까지 완료, 앞으로는 선거모드 역대급 치열한 전북도지사 선거로 최소 3분열

핵융합을 통해 전북 미래발전을 도모하자던 전북정치권이 정작 자신들은 핵분열을 거듭하고 있는 것으로 파악됐다.

4일 전북정치권 관계자 다수에 따르면 지난 3일 예산 발표까지 마무리되면서 도내 주요 자치단체장 출마예정자 캠프 가동도 본격화했다. 실제 주요 자치단체장 후보군은 이미 출마를 선언하거나 연내에 출마 선언을 확정했다.

이는 곧 전북정치권이 ‘원팀’이 아닌 살아남기 위한 ‘전쟁’에 돌입했음을 의미한다.

특히 전북은 역대 가장 치열한 도지사 선거가 예고돼 있어, 전북의 파벌이 최소 3~4분열 할 것으로 전망된다.

이를 바라보는 지역 여론은 냉정하다. 선거로 인한 경쟁은 필수 불가결한 사안이지만, 이 같은 현상이 지역을 더 잘 살게 하려는 업적 경쟁이 아닌, 불필요한 지역 내 출혈로 이어질 수 있기 때문이다.

실제로 이미 △전주·완주 통합 △하계올림픽 유치 △인공태양 △새만금 등 주요 현안을 두고서도 앞으로 나아가기 위한 논의 대신 인신공격으로 채워진 네거티브 운동이 주류를 이루고 있다.

심지어 반윤석열 정서가 강한 전북에서는 모든 유력 주자들이 12·3 불법 계엄 즉 내란에 대한 생각이 거의 똑같음에도 특정 후보가 계엄을 묵인하거나 가담했다는 낭설들까지 퍼뜨리고 있다.

이 때문에 각 후보 진영을 중심으로 SNS에서 계엄 당일 해당 출마예정자가 어떤 행동을 했는지를 전시하는 게 일상이 됐다. 12·3 내란마저 지역정치권에선 지방선거에 활용할 홍보 도구로 활용되고 있는 셈이다.

원팀 기조가 끝난 것은 전북 국회의원과 전북도지사 그리고 기초단체장들이 한자리에 모이기 어려워진 현실이 방증하고 있다는 분석도 나온다.

지역 언론 등에선 불참하는 국회의원 등에 대해서 성토하는 목소리가 나오고 있지만, 선거를 앞둔 시점에선 ‘들러리’ 대신 ‘내가 중심이 되는 프레임’을 더 중요시하는 방향으로 분위기가 흘러가고 있다.

쉽게 말해 선거가 끝날 때까지 전북의 힘을 하나로 모으는 일이 요원할 수 있다는 것이다.

승자 하나만 살아남는 선거의 특성 상 너도 잘했고 나도 잘했고가 성립되지 않는 속성 때문이다.

여론을 의식한 정치인들은 표면적으론 항상 ‘원팀 정신’을 강조하고 있다. 그러나 그 행동이 말에 그치는 것도 이런 분위기를 너무나 잘 알고 있는 까닭이다.

전북의 정치적 환경은 더욱 특별하다. 여야가 있는 게 아니어서 본선에서 정책이나 업적 대결이 무의미해서다.

쉽게말해 일반 도민보다 민주 당원이나 당 지도부, 도당의 니즈를 충족하는 게 전북정치인들의 생계와 직결된다는 의미다.

전북정치권 관계자 A씨는 “민주당 내 역학 구도나 정치인들 간 이해관계가 복잡해질수록 대승권 차원에서 정치인들이 한 손을 잡기가 더욱 어려워질 수밖에 없다”며 “앞으로는 친소 관계나 인맥에 따라 언론까지 동원돼 활발한 네거티브전이 펼쳐질 것이다”고 예상했다.

다른 정치권 관계자 B씨는 “이제는 아예 정책개발이 소설책을 쓰는 수준이 됐다”며 “누가 더 그럴싸하고 도민의 도파민을 자극할지만 연구한다. 이 시간에 교통·인구·실제 주민의 요구를 어떻게 실현시킬지에 대한 진지한 고민이 사라진 거 같다”고 전했다.

서울=김윤정 기자

