150억원 대 사기 혐의 일당 송치⋯현직 경찰관도 가담
UPDATE 2025-12-05 00:22 (Fri)
150억원 대 사기 혐의 일당 송치⋯현직 경찰관도 가담

김문경 웹승인 2025-12-04 22:03 수정 2025-12-04 22:03

Second alt text
전북경찰청 전경/전북일보 DB

높은 이자를 약속해 투자자를 모집하고 수백억 원 상당의 금액을 가로챈 일당이 검찰에 송치됐다. 이들 일당 중 2명은 현직 경찰관이었던 것으로 파악됐다.

전북경찰청은 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의 및 유사수신행위 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 총책 A씨 등 2명을 구속 송치했다고 4일 밝혔다. 모집책으로 활동한 의혹을 받는 경찰관 2명은 같은 혐의로 불구속 송치됐다.

A씨 등은 지난 2021년부터 2023년까지 투자 시 원금의 30% 수준의 이자를 지급하고 원금도 돌려주겠다고 피해자들을 속여 150억 상당의 금액을 편취한 혐의를 받고 있다.

이들은 일정 기간 동안 피해자들에게 이자 금액 일부를 지급했지만, 원금은 돌려주지 않았던 것으로 조사됐다.

일당 중 현직 경찰관 2명은 모집책으로 활동하며 동료 경찰 등울 투자자로 모집했던 것으로 파악됐다.

경찰은 추가 피해 등을 확인하는 등 관련 수사를 계속할 예정이다.

김문경 기자

김문경 sale0330@daum.net
