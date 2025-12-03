전북 첫 대설특보 발효…도, 비상 1단계 체제 가동

전북 서해안을 중심으로 올겨울 첫 대설특보가 발효되면서 전북특별자치도가 3일 새벽 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고 대응에 나섰다. /전북일보 자료사진

전북 서해안을 중심으로 올겨울 첫 대설특보가 발효되면서 전북특별자치도가 3일 새벽 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고 대응에 나섰다. 도는 도로 결빙과 강풍에 따른 각종 안전사고 예방에 행정력을 집중하고 있다.

기상청은 이날 오전 4시 30분 고창·부안·군산 지역에 대설주의보를 발효했다. 정읍·순창을 포함한 내륙지역에도 눈이 내릴 것으로 예상되면서 도는 전날 대설 예비특보 발표 직후부터 초기대응 태세를 유지해 왔다.

3일부터 4일 아침까지의 예상 적설량은 3~8cm, 많은 곳은 10cm 이상이다. 3일 최저기온은 –2~2도, 4일은 –8~–4도로 내려가면서 도로 살얼음과 빙판길 발생이 우려된다. 이날 오전 7시 기준 적설량은 고창 1.9cm, 부안 1.2cm 등으로 관측됐다.

현재 도내에는 대설 외에도 강풍주의보(고창·부안·군산·김제)와 풍랑주의보(서해남부 앞바다)가 내려져 있다. 이에 따라 군산~개야 등 5개 항로의 여객선 운항이 전면 중단됐으며, 내변산국립공원 탐방로 15개 노선과 무주·남원 지역 일부 도로 23.9km도 통제 중이다.

전북도는 대설주의보 발효 직후인 새벽 4시 30분부터 제설장비 16대, 인력 96명을 투입해 총 38개 노선(국도 3, 지방도 23, 시군도 12)의 주요 도로·고갯길에 대한 제설작업을 실시했다.

도는 또 취약계층 보호와 시설물 점검에도 나섰다. 축사·비닐하우스 등 적설 취약시설을 대상으로 안전 점검을 실시하고, 필요할 경우 비닐하우스 거주자를 한파쉼터로 대피시킬 수 있도록 지자체와 비상연락망을 유지하고 있다. 독거노인 등에게는 재난도우미가 전화·방문을 통해 안부 확인을 하고 있다.

아울러 재해문자 전광판(10개소)과 문자메시지(SMS 7회·5만4천여 명)를 통해 도민들에게 기상 상황과 행동요령을 안내하고 있으며, 도-시군 간 상황공유체계를 24시간 운영 중이다.

도는 오늘 낮까지 도내 내륙지역을 중심으로 추가 적설이 이어질 것으로 보고 제설 장비와 인력을 투입해 교통사고 예방에 나설 방침이다.

오택림 전북특별자치도 도민안전실장은 “전북 서해안을 중심으로 강설이 지속될 전망인 만큼 제설과 피해 예방에 행정력을 집중하겠다”며 “적설 취약시설 점검과 도민 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

디지털뉴스부

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지