전북 교원 93% “교사도 시민으로서 정치참여 권리 가져야”

전북교사노조 ‘교원의 정치기본권 인식조사’ 결과 응답자의 93% 교사의 정당 가입 찬성

교원 단체가 교사에게도 정치적 표현의 자유가 보장돼야한다고 주장하고 나섰다.

전북교사노조(위원장 정재석)는 최근 전북지역 교원 562명을 대상으로 실시한 ‘교원의 정치 기본권 인식조사’ 결과, 교사의 정치적 기본권 보장에 대한 현장 교원의 지지 여론이 매우 높은 것으로 나타났다고 8일 밝혔다.

지난 4일부터 7일까지 4일 간 온라인 설문 방식으로 진행된 이번 조사에서 응답자는 △만 22세~29세 3.2%(18명) △만 30세~39세 30.3%(169명) △만 40세~49세 39.7%(221명) △만 50세~62세 27%(151명)였다. 직위별로는 교사가 91.1%(512명)로 대부분이었다.

조사 결과 ‘교사의 정치적 표현 자유’에 대해 93.7%(523명)가 찬성했다.

또 ‘정치후원금 기부 가능'과 ‘피선거권 보장’, ‘정당가입 허용’에도 90% 이상이 찬성의 뜻을 밝혔다.

이는 교사들이 단순히 교육현장에 머무르지 않고 사회구성원으로서 근무시간 외에 정치적 목소리를 낼 수 있어야 한다는 인식이 확산되고 있음을 보여준다는 것이 교사노조의 설명이다.

다만 일부 교원들은 교실 내 정치적 표현에 대한 우려를 제기했다.

교사노조 관계자는 “교사의 정치적 기본권 보장과 함께 교실 내 중립성 유지를 위한 제도적 장치가 병행된다면 이러한 우려를 충분히 해결할 수 있다”고 설명했다.

그러면서 “이번 조사 결과를 바탕으로 교원의 정치기본 4법(정당가입·정치후원금·표현의 자유·피선거권) 보장이 조속히 논의되어야 한다”고 촉구했다.

