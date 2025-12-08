전주시, 공동근로복지기금 조성…6년간 45억

전북도, HS효성첨단소재 등과 협약…중소기업 근로자 복지 향상

전주시가 8일 공동근로복지기금을 조성하기로 했다. 사진=전주시

전주시가 중소기업 근로자의 복지 향상을 위해 공동근로복지기금을 조성하기로 했다.

우범기 전주시장과 남관우 전주시의회 의장, 김인태 전북도 기업유치지원실장, 공영철 고용노동부 전주지청장, 김동성 HS효성첨단소재 전주부공장장, 박선종 전북창조경제혁신센터 대표, 참여기업 5개사 대표 등은 8일 전주시청에서 ‘공동근로복지기금 조성 업무협약’을 체결했다.

공동근로복지기금은 둘 이상의 기업이 공동으로 기금을 조성하고, 자치단체와 대기업으로부터 출연 받는 경우 근로복지공단의 정부지원금을 추가적으로 지원받는 제도다. 이번 전주시 공동근로복지기금 조성에는 자치단체와 대기업, 중소기업이 함께 참여한다는 점에서 의미가 크다.

이날 협약에 따라 전북도와 전주시는 2026년부터 3년간 총 6억 원을 출연하고, 참여기업은 근로자 1인당 50만 원을 5년간 출연한다. 특히 HS효성첨단소재가 15억 원을 출연해 기금 규모가 크게 확대됐다.

아울러 공동근로복지기금은 근로복지공단의 정부지원금 신청을 통해 총 45억 원 규모로 조성할 예정이다. 이렇게 조성한 기금은 자기 계발비 지원, 명절 상품권 지급 등 참여기업 근로자의 복리 후생 증진을 위해 사용한다.

우범기 전주시장은 “공동으로 조성된 복지기금이 지역 내 중소기업 근로자의 복지 향상과 소득 증대에 큰 도움이 될 것”이라며 “이번 1호 기금 조성이 앞으로 2호, 3호 공동근로복지기금으로 확장되는 중요한 마중물이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

