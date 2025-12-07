고창군, 암치 폐석산에 1000억원 투입 ‘소규모 관광단지’ 조성

폐석산의 관광·문화 자원화…국내 첫 소규모 관광단지 개발 모델 주목

고창군은 지난 5일 국내 관광개발 전문기업 4개사와 ‘성송면 암치 석산 소규모 관광단지 조성 및 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. /사진제공=고창군

고창군이 성송면 암치 석산을 지역의 새로운 관광 앵커공간으로 육성하기 위한 대규모 민간투자 프로젝트를 본격화했다. 군은 5일 국내 관광개발 전문기업 4개사와 ‘성송면 암치 석산 소규모 관광단지 조성 및 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하며 총 1000억 원 규모의 민간투자 사업을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 2025년부터 시행되는 ‘소규모 관광단지 제도’를 적극 활용한 첫 사례로 주목받고 있다. 종전에는 관광단지 지정을 위해 최소 50만㎡ 이상의 부지와 복잡한 절차가 필요했지만, 새 제도에서는 약 5만~30만㎡ 범위의 유휴부지도 관광단지로 지정할 수 있도록 규제가 대폭 완화됐다. 특히 지정 권한이 광역에서 기초지자체로 이양되면서 지역 특성에 맞춘 탄력적 개발이 가능해졌고, 관광시설 요건도 기존 3종에서 2종 이상으로 완화돼 현실적이고 창의적인 개발 모델이 가능해졌다.

고창군이 추진하는 암치 석산 개발은 이러한 제도 변화에 발맞춰 실시되는 국내 첫 ‘폐석산형 관광단지’ 조성 사업이다. 산업 활동이 종료된 폐석산을 단순 복원이나 공원 조성 수준에 머무르지 않고, 감성·체험·교육·문화가 결합된 복합 관광 목적지(Destination)로 재탄생시키는 모델로 전국 지자체의 관심이 쏠리고 있다.

특히 성송면 폐석산은 채석 과정에서 드러난 절벽형 암반과 광활한 개방형 부지를 갖추고 있어 자연경관과 차별화된 독특한 공간성을 지닌다. 고창군은 이 지형적 특색을 살려 △암반 전망 플랫폼과 포토존 △이색형 체류 숙박시설 △가족 단위 자연·모험 콘텐츠 △야간 미디어아트 쇼 연출이 가능한 광장 △로컬 특산물 연계 체험 프로그램 등 차별화된 관광 콘텐츠 도입을 구상하고 있다.

이번 협약에 참여한 4개 기업은 관광기획, 숙박개발, 문화콘텐츠, 레저사업 등 각 분야의 전문성을 결집해 공동 개발을 추진하게 된다. 고창군은 민간의 창의성과 공공의 행정 지원체계를 결합해 지속 가능한 지역 관광산업 모델을 구축한다는 방침이다.

심덕섭 고창군수는 “암치 석산 관광단지 조성은 고창군의 체류형 관광을 한 단계 도약시키는 전환점이 될 것”이라며 “민간기업과의 긴밀한 협력을 통해 성공적인 개발이 이루어지도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

