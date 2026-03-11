부지변경만 몇 번째···결론 못 낸 군산 상상도서관 ‘표류’

시의회 공유재산관리계획 동의안 또 부결···부지 논쟁 장기화 사업 지연에 건축비 상승·주민 이해관계 갈등 우려도

군산상상도서관 AI 생성 이미지/사진제공=군산시

군산 서남권 교육·문화 인프라 확충을 위해 추진 중인 군산상상도서관 건립사업이 부지선정을 놓고 군산시와 시의회 간 이견으로 표류하고 있다.

부지 변경 논의가 몇 차례 이어진데다 관련 안건이 시의회에서 잇따라 부결되면서 사업 추진에 제동이 걸려서다.

지난 10일 열린 군산시의회 상임위원회에서는 군산상상도서관 건립을 위한 공유재산 관리계획 동의안이 부결됐다.

해당 안건은 지난해 6월에도 한 차례 부결된 바 있다.

군산상상도서관 건립사업은 총사업비 174억원을 투입해 지상 3층, 지하 1층 규모의 공공도서관을 조성하는 사업으로 2023년부터 추진됐다.

시는 올해 공유재산관리계획 동의와 공공도서관 설립 타당성 사전평가 등 행정절차를 진행할 계획이었지만, 부지 논란이 이어지면서 일정에 차질을 빚고 있다.

문제는 부지 선정 과정이 순탄치 않다는 점이다.

애초 시는 은파조경휴게소 인근 부지를 검토했지만, 시민 접근성과 사업 효과 등을 고려해 국·시유지가 포함된 은파근린공원 일대를 유력 후보지로 재검토했다.

그러나 인근 아파트에 대한 특혜 가능성이 제기하며, 일부 시의원이 반대 입장을 밝히자 논의가 난항을 겪었다.

이후 시는 A시의원의 요구를 반영해 지곡동 계산마을 인근 국유지를 새로운 검토 대상에 포함했다.

하지만 이 부지 역시 걸림돌이 있다.

해당 국유지는 사실상 맹지에 가까워 진입도로 확보가 필요하며, 추가 사유지 매입이 불가피해 사업비 증가 가능성이 제기되고 있다.

여기에 부지 인근에 대규모 아파트 분양이 예정돼 있어 공공 인프라 조성이 특정 민간 개발 사업의 분양에 영향을 줄 수 있다는 우려도 나온다.

앞서 검토됐던 은파근린공원 부지도 같은 이유로 반대 의견이 제기된 바 있다.

사업 지연에 따른 예산 상승도 부담으로 작용하고 있다.

시에 따르면 2026년 현재 사업비는 애초 계획보다 19억원 증가할 것으로 추산되는데, 사업이 지연될수록 물가 상승 등으로 사업비 부담은 더욱 커질 전망이다.

부지 논쟁이 이어지는 사이 지역 주민 간 이해관계 충돌 가능성도 일고 있다.

대형 공공도서관이 들어설 경우 교육·문화시설 이용 편의 향상과 함께 생활 인프라 확충에 따른 주거환경 개선, 부동산 가치 상승을 기대하는 시각이 있기 때문이다.

실제 안건 심사가 진행된 10일에는 최종 검토 부지 인근 아파트 주민이 담당 공무원과 접촉을 시도하려는 움직임이 파악되기도 했다.

지역사회에서는 부지 논쟁으로 사업이 장기간 지연되면서 시민들이 누려야 할 교육·문화 서비스 확대 기회가 늦어지고 있다는 지적과 함께 신속한 사업 추진을 촉구하고 있다.

지곡동 주민 김모씨는 “군산과 비슷한 시기에 추진된 전주 아중호수도서관은 이미 개관해 지역 문화 명소로 자리 잡았다”며 “개인의 주장이나 이해관계보다 시민 편익을 우선해 부지문제를 정리하고 조속히 사업을 추진해야 한다”고 말했다.

군산=문정곤 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지