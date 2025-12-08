군산북페어, 올해 지역 문화계 큰 성과 ‘위상 업’

올해 2회차임에도 작년 대비 관람객 48% 증가 독자와 출판인의 뜨거운 만남으로 인기 상승

군산북페어를 찾는 관람객들이 증가하는 등 군산시의 브랜드 가치를 높이는데 크게 기여하고 있다./사진제공=군산시

‘군산북페어 2025’가 지역 문화계의 가장 성공적인 이벤트로 재평가되고 있다.

시가 최근 2025년 문화사업을 결산한 가운데 북페어가 단순한 행사를 넘어 지역의 문화적 저력을 확인하고 군산시의 브랜드 가치를 높이는데 크게 기여했다고 분석했다.

지난 8월 독자 및 출판 관계자들과 두 번째 만남을 가진 군산북페어는 불과 2년 만에 군산을 '텍스트힙’(2030세대가 독서를 단순한 정보습득이나 학습이 아닌 멋지고 개성 있는 문화로 소비하는 현상)의 성지로 부상시켰다.

‘군산북페어 2025’는 전년대비 약 48% 증가한 9800명의 관람객이 방문하면서 앞으로의 성공 가능성을 다시 한 번 확인하기도 했다.

실제 행사장이 개방되기도 전에 관람객들의 긴 대기줄이 이어졌으며, 주요 프로그램인 특별대담은 예매 시작 1분여 만에 전석 마감되는 등 군산시민과 외부 방문객 모두에게 높은 기대감을 안겼다.

행사기간 내내 행사장에서는 책과 사람, 사람과 사람이 만나면서 생기는 특유의 활기가 넘쳤으며, 참가자들은 책이라는 매개체를 통해 감정과 기억을 나누고 마음을 공유하는 만남의 장을 표방했다.

특히 김애란 작가x신형철 평론가의 특별 대담을 포함해 전시 및 강연 프로그램은 책을 읽는 것을 넘어 ‘경험하는’ 콘텐츠로 주목받았다.

이외에도 국내외 140여 팀의 출판사, 독립서점, 아티스트팀이 참여한 북마켓은 애서가들에게 풍성한 선택지를 제공할 뿐 아니라 지역 도서관과 동네 책방들의 성공적인 협력모델로 평가됐다.

군산시립도서관 관계자는 “이러한 성과를 발판 삼아 군산북페어를 대한민국을 대표하는 독서문화 축제로 발전시켜 나갈 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 전했다.

