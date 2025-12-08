김제 백구농공단지 아름다운 거리 조성사업 완료

김제시청 전경.

김제시는 지난 5일 시민과 방문객 모두가 걷고 싶은 거리로 거듭나기 위한 ‘백구 농공단지 아름다운 거리 조성사업’을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이번 사업은 산업통상자원부의 ‘농공단지 패키지지원사업’에 백구농공단지가 선정되면서 추진된 것으로, 근로자 정주여건을 개선하고 산업단지의 활력을 높이기 위해 조성됐다.

김제시는 총 128억 원을 투입해 노후화된 보행로와 가로 환경을 정비하고, 산책길·녹지공간·쉼터 등 근로자와 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 열린 공간을 조성했다. 아울러 단지 특성에 맞춘 경관 개선과 안전시설 확충을 통해 보다 쾌적하고 안전한 산업단지 환경을 구현했다.

백구농공단지는 전국에서 유일하게 ‘자동차 및 트레일러 제조업’으로만 구성된 특화단지로, 이번 사업을 통해 산업단지의 상징성과 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다.

정성주 시장은 “백구 농공단지 아름다운거리 조성사업은 근로자 편익 증진과 정주여건 개선에 실질적인 도움이 되는 사업이었다”며 “앞으로도 산업단지 활성화와 지역 경제 발전을 위해 지속적으로 지원을 이어 나가겠다”고 말했다.

김제=강현규 기자

