국가보훈부, 익산지역 전몰군경 합동묘역 2개소 국가관리묘역 지정

6‧25 전쟁 당시 전북 지역 수호를 위해 목숨을 바친 전몰군경들이 안장된 합동묘역 2개소가 국가관리묘역으로 지정됐다.

국가보훈부는 익산시 ‘팔봉군경묘지’와 ‘여산군경묘지’를 국가관리묘역 제18호와 제19호로 각각 지정했다고 15일 밝혔다.

이는 전북에서는 최초로 지정된 국가관리묘역으로, 묘역 전반에 대한 관리가 추진될 예정이다.

팔봉군경묘지에는 6‧25 전쟁 당시 금강저지작전, 이리시 사수 작전 등 북한군과 교전하다 전사‧순직한 익산경찰서 소속 순직경찰관 등 전몰군경 157위가 안장됐다.

여산군경묘지에는 6‧25 전쟁 전몰군경 24위가 안장되어 있으며, 묘역 내 위패봉안소에는 익산 출신 호국전몰군경 698위의 위패가 모셔져 있다.

향후 국가보훈부는 익산시와 협력해 국가관리묘역 안내판 신규 설치, 묘역 전반에 대한 환경개선 공사 등을 진행할 방침이다.

권오을 국가보훈부 장관은 “조국을 지키기 위해 목숨을 바치셨던 분들의 합동묘역을 국가관리묘역으로 지정하고 관리하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 국가관리묘역 추가 지정을 통해 묘역에 안장된 영웅들이 충의와 위훈을 선양하고, 유족분들의 자긍심을 고취할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

