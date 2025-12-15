이전기사
전북일보로고

국가보훈부, 익산지역 전몰군경 합동묘역 2개소 국가관리묘역 지정
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-12-15 18:01 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 사회일반

국가보훈부, 익산지역 전몰군경 합동묘역 2개소 국가관리묘역 지정

김문경 웹승인 2025-12-15 17:34 수정 2025-12-15 17:34

(좌)여산군경묘지와 (우)팔봉군경묘지. /국가보훈부

6‧25 전쟁 당시 전북 지역 수호를 위해 목숨을 바친 전몰군경들이 안장된 합동묘역 2개소가 국가관리묘역으로 지정됐다.

국가보훈부는 익산시 ‘팔봉군경묘지’와 ‘여산군경묘지’를 국가관리묘역 제18호와 제19호로 각각 지정했다고 15일 밝혔다.

이는 전북에서는 최초로 지정된 국가관리묘역으로, 묘역 전반에 대한 관리가 추진될 예정이다.

팔봉군경묘지에는 6‧25 전쟁 당시 금강저지작전, 이리시 사수 작전 등 북한군과 교전하다 전사‧순직한 익산경찰서 소속 순직경찰관 등 전몰군경 157위가 안장됐다.

여산군경묘지에는 6‧25 전쟁 전몰군경 24위가 안장되어 있으며, 묘역 내 위패봉안소에는 익산 출신 호국전몰군경 698위의 위패가 모셔져 있다.

향후 국가보훈부는 익산시와 협력해 국가관리묘역 안내판 신규 설치, 묘역 전반에 대한 환경개선 공사 등을 진행할 방침이다.

권오을 국가보훈부 장관은 “조국을 지키기 위해 목숨을 바치셨던 분들의 합동묘역을 국가관리묘역으로 지정하고 관리하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 국가관리묘역 추가 지정을 통해 묘역에 안장된 영웅들이 충의와 위훈을 선양하고, 유족분들의 자긍심을 고취할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#국가보훈부 #익산 #전몰군경 합동묘역 #여산군경묘지 #팔봉군경묘지
김문경 sale0330@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr