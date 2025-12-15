[결산! 전북문화 2025] ①희비 교차한 전북 미술계

전북서 첫 ‘미술저작권’ 교육 열려…전주시립미술관 건립 빨간불

전주 종합경기장 부지 개발 조감도. 좌측 야구장 부지가 전주시립미술관./사진=전북일보 DB

올 한해 전북 미술계는 희비가 교차했다. 전북에서 처음으로 미술저작권 관련 교육이 열려 공정하고 투명한 미술생태계 조성을 위한 발판을 마련했고, 전북도립미술관이 국립‧광역지자체가 운영하는 미술관 중 예산 규모가 최하위임에도 불구하고, 높은 관람객 수를 달성하며 기대 이상의 성과를 거뒀다. 하지만 2027년 개관을 목표로 건립하고 있던 전주시립미술관은 행안부 지방재정 중앙투자심사 문턱을 넘지 못하면서 하반기 착공에 빨간불이 켜졌다. 개관 35주년을 맞은 국립전주박물관은 지역과 함께 성장하는 박물관으로의 탈바꿈을 선언하고 지역문화 활성화, 서예문화 특성화 핵심 목표로 다양한 전시를 내놓았다.

△ 도립미술관, 기획력 있는 전시로 성과 두각

전북도립미술관이 적은 예산으로 유의미한 성과를 거두면서 ‘작지만 강한 미술관’으로서의 가능성을 입증했다. 2023년 예산이 45억원에 불과했지만 관람객수는 19만9230명으로 집계됐다. 지역성과 예술성을 살린 전시와 시민참여 중심의 교육프로그램으로 관람객의 호응을 끌어냈다는 반응이다. 그럼에도 불구하고 미술관에 대한 평가는 엇갈린다. 올 한해 진행한 전시를 보면, 손꼽을만한 기획전이 드물었다는 지적도 나온다. 적은 예산이 한계로 작용하지만 지난해 ‘이건희컬렉션 한국근현대미술 특별전: 선물’과 같이 이목을 끈 기획전이 없어 아쉽다는 목소리다. ‘전북청년 작가전’은 한국 화단을 짊어질 젊은 작가들의 가능성을 엿보는 전시임에도 불구하고 홍보 부족으로 관심이 시들했다는 볼멘소리도 나온다.

△ 전주시립미술관 건립 빨간불…하반기 착공 무산

2027년 개관을 목표로 건립을 추진 중이던 전주시립미술관에 제동이 걸렸다. 중앙정부 투자심사 문턱을 넘지 못하면서 사실상 하반기 착공에 빨간불이 켜졌다. 행정안전부 ‘2025년 정기 제2차 지방재정 중앙투자심사’ 결과에 따르면 전주시립미술관 건립사업은 재검토 통보를 받았다. 행안부는 재검토 사유로 경제성 부족, 전북도립미술관 등 타 시설과의 유사성을 지적한 것으로 전해졌다. 내부적으로도 심각한 재정난과 잦은 학예사 교체로 건립에 우려를 표하는 목소리도 적지 않았다. 전주시는 전주시립미술관 건립 사업의 필요성과 당위성 등을 보완해 내년 초 ‘지방재정 중앙투자심사’를 재신청할 방침이다.

△ 전북서 열린 첫 미술저작권 교육 ‘절반의 성공’

올해 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 전북에서 처음으로 미술저작권 교육을 열었다. 교육은 미술저작권의 기본 개념부터 저작권 침해 및 대응 사례, 저작권 등록과 지원 시스템까지 미술저작권 전반에 대한 교육이 이뤄졌다. 미술 창작자들의 창작성을 보호하고, 공정하고 투명한 미술 생태계 조성을 위한 움직임으로는 바람직하나 지속적인 예산 지원과 교육 프로그램 운영이 이뤄지지 않으면 단발성으로 끝날 수 있다는 지적이다. 도립미술관이 예술경영지원센터와 연계해 작가들에게 미술저작권에 대한 개념과 사례를 알려야 한다는 목소리다.

△ 박물관‧ 세계서예전북비엔날레 전시 호평

개관 35주년을 맞은 국립전주박물관이 ‘지역문화 활성화’와 ‘서예문화 특성화’를 핵심목표로 설정하고 새로운 비전을 제시했다. 지역과 함께 성장이라는 키워드로 특별전 ‘나고드는 땅, 만경과 동진’을 기획한 박물관은 전북의 역사성과 정체성을 조명해 호평을 받았다. ‘한글서예’를 중심으로 50개국 3109점의 작품이 전시된 제15회 세계서예전북비엔날레 행사도 큰 호응을 얻었다. 특히 청년작가들의 실험적 시도를 지원하는 ‘K-SEO YEART’ 전시와 천명의 종교인이 참여해 종교 간 화합의 메시지를 전한 ‘서예로 만나는 경전’은 새로운 비전을 제시한 전시였다는 평가를 받았다.

박은 기자

