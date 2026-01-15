국주영은 “기득권 깨뜨리는 첫 여성 전주시장될 것”

공식 출마 선언…"빚부터 갚는 정직한 시장되겠다"

국주영은 전북도의원이 15일 전주시장 출마를 선언하고 있다. /문민주 기자

국주영은 전북도의원이 15일 전주시장 출마를 공식 선언했다.

국주 의원은 이날 전주시청에서 기자회견을 열고 “지방자치 30년, 전북은 단 한 번도 여성 자치단체장을 배출한 적이 없다”며 “기득권의 벽을 깨뜨리고 첫 번째 여성 전주시장이 되겠다”며 이같이 밝혔다.

국주 의원은 이 자리에서 7대 공약으로 △건전 재정 △민주 공론 △AI 거점 △문화 산업 △글로벌 자산운용 △돌봄 건강 △교통 편의를 제시했다.

그는 전주시 지방채를 언급하며 “빚부터 갚겠다고 말하는 정직한 시장이 되겠다”며 “임기 내 지방채를 반으로 줄이겠다”고 약속했다. 이를 위해 불요불급한 사업은 재검토하고, 신규 재정사업은 유보하겠다고 했다.

또 전주를 피지컬 AI 거점도시, 유네스코 문화유산도시, 제3금융 중심도시 등 국가산업을 선도하는 도시로 발돋움시키겠다고도 했다.

이와 관련 국주 의원은 “정책 결정권을 주권자인 시민의 손에 돌려드리는 첫 시장이 되겠다”며 “시민이 정책에 참여하고 결정하는 민주적 공론도시 전주를 만들겠다”고 설명했다.

국주영은(61) 전북도의원은 전북여고, 전북대, 전북대 교육대학원을 졸업했다. 전주시의회 의원(재선)과 전북도의회 의원(3선)을 거쳤다. 전북도의회 제12대 전반기 의장을 역임하기도 했다. 현재 더불어민주당 당대표 특별보좌관을 맡고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지