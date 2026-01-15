전북애향본부, 하계올림픽 서울 유치 주장 강력 규탄

일부서 서울 등 타 지역 분산 개최 방식 두고 ‘지방 한계’ 폄훼 반복 정부에 불필요한 논란 차단 위해 국제행사 유치 심의도 신속 이행 촉구

윤석정 전북애향본부 총재

최근 일부에서 하계올림픽 서울 단독 유치 주장이 나오는 것과 관련, 전북애향본부가 강력 규탄하고 정부가 국제행사 유치 심의 절차를 조속히 이행할 것을 촉구했다.

전북애향본부(총재 윤석정)는 15일 성명을 내고 “최근 일부에서 전북이 일부 종목을 서울 등 타 지역에서 분산 개최하는 방식을 두고 ‘지방 도시의 한계 자인’이라 폄훼하며 서울 단독 유치 주장을 반복하고 있다”며 “이는 국내 유치 주체에 대한 혼선을 야기하고, 해외에 잘못된 신호를 주는 명백한 국익 저해 행위”라고 비판했다.

애향본부는 “해외 유력 스포츠 매체들이 이를 ‘전북 유치 추진 난항’으로 보도한 사례도 있다”며 “감정적이고 주관적인 주장으로 대한민국의 국제적 신뢰도를 스스로 깎아내리고 있다”고 지적했다.

그러면서 “대한체육회는 지난해 2월 대의원총회에서 전북 전주를 하계올림픽 국내 유치 신청 도시로 최종 선정했다”며 “당시 표결 결과는 전북 49표, 서울 11표로 압도적이었으며 절차적·내용적 정당성을 모두 갖춘 결정”이라고 강조했다.

애향본부는 “전북 전주는 비수도권 연대, 국가균형발전, 저비용 개최라는 3대 가치를 내걸었고, 이는 IOC의 ‘올림픽 어젠다 2020+5’를 충실히 반영한 전략”이라며 “대한체육회 최고 의사결정기구와 스포츠계 전문가들로부터 이미 타당성을 인정받았다”고 했다.

이와함께 “IOC는 대규모 경기장 신설과 집중 개최를 지양하고, 기존 인프라 활용과 지속가능성을 핵심 가치로 삼고 있다”며 “전북 32개 종목을 중심으로 서울, 경기, 광주, 대구, 대전, 충북·충남·전남 등 전국 분산 개최 방식은 세계적 추세에 부합하는 전략”이라고 설명했다.

또 “과거식 대규모·집중 개최 논리에 매달려 대한체육회 대의원들의 결정을 부정하는 것은 안하무인식 자기독단”이라며 “사실관계에 기반하지 않은 악의적 행태에 대해서는 법적 대응도 불사하겠다”고 밝혔다.

애향본부는 “이같은 최근 혼선의 근본 원인은 정부의 국제행사 유치 심의 절차가 지연되고 있기 때문”이라며 “정부는 전북 유치의 정당성이 훼손되지 않도록 심의를 조속히 진행해 불필요한 논란을 차단해야 한다”고 촉구했다.

김영호 기자

