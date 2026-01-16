안호영, ‘반도체·통합’ 승부수…전북지사 판세 흔들까

더불어민주당 안호영 의원이 13일 전북특별자치도의회에서 반도체 산업과 관련한 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

차기 전북도지사 선거에 출마한 안호영 더불어민주당 의원(완주·진안·무주)이 ‘용인 반도체 클러스터 새만금 이전’을 전면에 내세우며 선거 구도에 변화를 시도하고 있다.

16일 정치권에 따르면 여론조사 3위권에 머물던 안 의원이 파격적인 경제 공약으로 존재감을 키우는 동시에 완주·전주 통합을 둘러싼 입장에서도 변화 조짐을 보이면서 민주당 경선 판세가 요동치는 양상이다.

안 의원은 최근 용인 반도체 클러스터 내 삼성전자 팹(생산시설) 등을 새만금으로 이전하자는 구상을 공개적으로 제기하며 지역 정치권의 주목을 받았다. 기존 후보들이 행정 경험이나 점진적 지역 발전론을 강조해온 것과 달리, 국가 전략 산업의 입지를 전면 재구성하자는 구상이라는 점에서 이례적이라는 평가가 나온다.

지역 정가에서는 이를 선두권 후보들에 가려 있던 안 의원이 판을 흔들기 위해 꺼내든 ‘고위험·고수익’ 전략으로 해석하고 있다. 특히 장기간 동력을 찾지 못했던 새만금 사업에 반도체 산업이라는 대형 모멘텀을 결합했다는 점에서 파급력이 적지 않다고 분석한다.

한 정치권 관계자는 “새만금 문제는 전북 정치에서 누구도 쉽게 풀지 못한 난제”라며 “안 의원이 ‘RE100’과 ‘전력 자립’이라는 상징성을 결합해 새로운 정책 프레임을 제시한 셈”이라고 말했다.

안 의원은 지난 13일 기자회견에서 새만금이 반도체 클러스터 입지로서 충분한 인프라를 갖출 수 있다고 주장했다. 그는 새만금에 이미 수립된 6기가와트(GW) 규모의 재생에너지 발전 계획을 언급하며, 추가 전력 확보도 가능하다고 설명했다.

반도체 산업의 또 다른 핵심 조건인 용수 문제에 대해서는 “용담댐을 통해 충분히 대응할 수 있다”고 밝혔다. 구체적인 수치를 제시한 것은 ‘구호성 공약’이라는 비판을 차단하고 정책 경쟁의 주도권을 확보하려는 의도로 풀이된다.

다만 안 의원의 최근 행보를 반도체 이전론만으로 해석하기는 어렵다는 시각도 나온다. 이 이슈의 이면에는 완주·전주 통합이라는 민감한 지역 현안이 자리하고 있기 때문이다. 대전·충남, 광주·전남 등 인접 권역의 행정 통합 논의가 속도를 내면서 전북에서도 완주·전주 통합 문제가 다시 주목받았고, 완주를 지역구로 둔 안 의원에게는 정치적 부담으로 작용해 왔다.

앞서 정동영 전 통일부 장관은 “안 의원이 결단해 통합을 이끌어야 한다”고 공개적으로 촉구했고, 김관영 전북지사 역시 ‘의회 의결’ 방식을 언급하며 통합 추진 의지를 드러냈다. 그동안 ‘주민 뜻 우선’을 내세우며 사실상 신중론을 유지해온 안 의원은 최근 미묘한 입장 변화를 보인다.

안 의원은 지난 13일 기자간담회에서 “통합을 반대하는 것은 아니다”라며 “자치권 축소라는 단점을 어떻게 보완할지에 대한 상생 방안이 전제돼야 한다”고 말했다. 통합 방식과 관련해서는 “(주민투표가 아닌) 의회 의결도 하나의 방법일 수 있다”고 언급해 기존의 명확한 반대 입장에서 한발 물러선 것 아니냐는 해석을 낳고 있다.

지역 정가에서는 안 의원이 반도체 이전론으로 정책적 체급을 키운 뒤 통합 문제에서 전향적인 태도를 보이며 중도층과 전주권 표심을 동시에 겨냥하고 있다는 분석을 내놓고 있다.

한 지역 정치인은 “반도체 카드를 통해 ‘경제 도지사’ 이미지를 먼저 구축해두면 통합 찬성으로 선회할 경우 뒤따를 완주 지역의 반발을 일정 부분 상쇄할 수 있다”고 말했다.

다만 통합 반대 진영의 반발은 여전히 변수로 남아 있다. 안 의원의 전향적 태도가 기존 지지 기반의 균열로 이어질지 아니면 확장성의 계기가 될지는 아직 단정하기 어렵다.

민주당 경선 구도가 본격화되는 가운데 향후 2~3주간의 여론 추이는 안 의원의 ‘반도체 승부수’가 실제 지지율 반등으로 이어질지를 가늠하는 분수령이 될 전망이다.

