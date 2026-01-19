전북 최저기온 영하 10도 이하 ‘뚝’…21~22일 눈 소식

연합뉴스

전북 지역 최저기온이 영하 10도 이하로 내려가는 등 이번 주 강추위가 이어질 것으로 보인다.

전주기상지청에 따르면 20일 도내 아침 최저기온은 영하 11도, 낮 최고기온은 영하 1도로 관측됐다. 21일 아침 최저기온은 영하 13도, 낮 최고기온은 영하 2도로 예측됐으며, 22일 아침 최저기온은 영하 14도, 낮 최고기온은 영하 1도로 예보됐다.

북서풍이 지속되면서 찬 공기 유입이 본격화되고, 상‧하층 흐름이 일치해 한기가 남하하지 않고 찬 공기가 계속 공급되기 때문인 것으로 기상지청은 분석했다.

또한 강풍이 동반되면서 체감 온도는 더 낮을 것으로 예상된다.

이와 함께 21일 전북 서해안에는 2~7㎝, 전북 남부 내륙 지방에는 1~3㎝의 눈 소식이 예보됐으며, 특히 서해안을 중심으로 21일과 22일 많은 양의 눈이 내릴 가능성도 있다.

기상지청 관계자는 “강추위가 장기화될 것으로 보이는 만큼 수도관 동파 등 한파 피해에 유의해야 한다”며 “21일 새벽부터 오전 사이 전북 남부 서해안에는 대설특보가 발효될 가능성이 있겠으니, 강하고 많은 눈으로 인한 피해가 없도록 각별히 유의해 달라”고 당부했다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지