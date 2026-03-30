전북도 신임 기획조정실장에 임철언 행안부 자연재난대응국장 내정

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4월 1일 부임
전북특별자치도 신임 기획조정실장에 임철언(55) 행정안전부 자연재난대응국장이 내정돼 4월 1일 부임한다.
30일 전북자치도에 따르면 천영평 전 기획조정실장이 지난 1월 30일 퇴임 후 교육에 들어간 이후 공석이던 기조실장 자리가 약 두 달 만에 채워지게 됐다.
임 신임 실장은 전주 출신으로 고려대학교 행정학과를 졸업하고 영국 버밍엄대학교에서 석·박사 학위를 받았다.
행정고시 44회로 공직에 입문한 뒤 행안부 정책기획관, 균형발전지원국장, 경찰국 총괄지원과장 등을 역임했으며 대통령비서실 정무비서관실과 자치발전비서관실에서 행정관으로 근무했다.
최근까지는 행안부 자연재난대응국장을 맡아 재난 대응 정책을 총괄해왔다.
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