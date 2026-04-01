김관영 지사 “청년들에게 준 대리비 즉시 회수” 주장

당 윤리감찰 진행 중…CCTV 영상 근거 외부 요구 의혹도 언급

1일 전북특별자치도청에서 김관영 지사가 기자들의 질문에 답하고 있다. 김영호 기자

김관영 전북특별자치도지사가 민주당 전북도당 청년 당원들에 대한 현금 제공 의혹에 대해 구체적인 경위를 설명하며 적극적으로 해명에 나섰다.

김 지사는 1일 전북도청에서 행사를 마친 뒤 기자들과 만나 “일부에서 제기된 돈 봉투를 제공했다는 것은 전혀 사실이 아니다”며 “비상용으로 가지고 다니던 돈 봉투가 가방에 있었고 수행원을 통해 이를 건네 받아 일부 금액을 나눠줬다가 다시 회수한 것”이라고 말했다.

현금 제공 의혹이 불거진 당시 상황과 관련해 김 지사는 “일부 참석자들 사이에서 ‘대리기사 비용을 지원해줘야 하는 것 아니냐’는 이야기가 나왔다”며 “봉투에서 1만원도 주고 5만원도 주고 나서 곧바로 부적절하다고 판단해 직원들과 상의했고, 모임을 주선한 청년 대표에게 반드시 회수하라고 전달했다”고 설명했다.

또한 그는 “도지사가 일체의 그런 행위를 해서는 안 되는데 청년들과의 자리에서 기분 좋게 술자리를 하다 보니까 분위기에 휩쓸려 다소 과도한 행동을 하게 된 것은 제 불찰이다”며 “결과적으로 현장에서 모두 회수된 것으로 보고를 받았다”고 말했다.

특히 김 지사는 “일부에서 CCTV 영상을 근거로 어떠한 요구를 해왔다는 보고를 받았으나 ‘이미 다 끝난 일인데 문제될 게 없다’고 이야기한 적이 있다”며 “구체적인 조건은 알지 못한다”고 밝혔다.

이어 “현재 당에서 윤리감찰이 진행 중인 만큼 있는 그대로 소명하고 적극적으로 설명하겠다”고 덧붙였다.

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