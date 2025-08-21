(픽)판소리의 진면목, 김봉영 ‘박초월제 수궁가’로 만난다

24일 우진문화공간 예술극장서 소리꾼 김봉영 ‘박초월제 수궁가’ 무대에 올려

'유파별 해설이 있는 판소리 다섯바탕’ 시리즈의 네 번째 무대 홍보물/사진=전주우진문화공간

전문가의 해설과 함께 되살아나는 전통 판소리의 진면목을 만나볼 수 있는 무대가 전주에서 펼쳐진다.

소리꾼 김봉영이 깊이 있는 판소리의 매력을 선사하는 무대가 오는 24일 오후 3시 전주우진문화공간 예술극장에서 열린다.

이번 공연은 ‘유파별 해설이 있는 판소리 다섯바탕’ 시리즈의 네 번째 무대로, 이우성 고수의 장단과 국립남도국악원 박경정 원장의 해설이 더해져 판소리의 예술성과 현대적 가치를 한층 풍성하게 체험할 수 있는 시간이 될 전망이다.

이번 무대에서 김 소리꾼은 박초월 명창의 가락을 잇는 ‘박초월제 수궁가’를 선보인다. 고전 판소리의 해학과 풍자를 가장 잘 담고 있는 작품으로 평가받는 이 작품은 단순히 충(忠)의 서사를 넘어, 병든 권력의 상징인 용왕, 충성을 가장한 자라. 그리고 이용당하는 토끼를 통해 인간 사회의 권력구조와 탐욕을 날카롭게 풍자한다.

특히 ‘토끼 배 가르는 대목’을 통해 약자가 희생되는 현실에 대한 비판적 질문을 던지며, 재치와 기지로 위기를 탈출하는 토끼로 억압받는 이들에게 희망의 메시지를 전한다. 김 명창은 박초월제 소리 가운데서도 서늘한 풍자와 깊은 감정선을 섬세하게 풀어내며, 전통을 현대적 감각으로 재해석한 무대를 선보일 예정이다. 여기에 박 원장이 곁들이는 해설은 작품의 구조와 인물, 역사적 맥락을 친절하게 풀어내며 관객의 이해를 돕는다.

김 소리꾼은 한국예술종합학교 전통예술원 음악과 및 동 대학원을 졸업하고, 전북특별자치도 무형유산 판소리 ‘수궁가’ 이수자로 활동 중인 실력파 소리꾼이다. 그는 제20회 동아국악콩쿠르 일반부 금상을 수상하며 실력을 입증했고, 다양한 창작 판소리 작품과 복합장르 공연에 참여하며 판소리의 저변을 넓혀왔다. 또한 수원화성문화제, 궁중문화축전 등 다채로운 무대에서 주목받으며 전통과 현대를 잇는 젊은 소리꾼으로 자리매김했다.

이번 공연은 단순한 재현을 넘어, 판소리의 사회적 메시지와 예술적 의미를 탐구하는 시간으로도 주목된다.

공연은 우진문화재단이 주최하고 한국문화예술위원회가 후원한다. 전석은 1만 원이며, 예매는 인터파크와 전화(063-272-7223)를 통해 가능하다. 이번 무대는 판소리 애호가는 물론 판소리를 처음 접하는 이들에게도 작품을 깊이 이해하고 즐길 수 있는 특별한 경험을 선사할 것으로 기대된다.

