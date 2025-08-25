전통공예 작가 등용문…제50회 대한민국전승공예대전 공모전 열린다

9월15일~17일까지 서울 무형유산전수교육관 3층 전시실서 작품 접수

제50회 대한민국전승공예대전 작품접수가 9월 15일부터 17일까지 서울 무형유산전수교육관 3층 전시실에서 진행된다.

대한민국전승공예대전은 전통공예분야 전 종목을 아우르는 공모전으로 국가유산청(청장 허민)과 국가무형유산기능협회(이사장 이재순)가 공동 주최하고 국가무형유산기능협회가 주관한다.

인간문화재 공예작품전시회를 시작으로 전개된 공모전은 국가 및 시도무형유산 기능 보유자, 전통공예작가들을 배출해 온 등용문으로 전통공예발전과 육성을 도모하기 위한 취지로 열고 있다.

대통령상을 비롯해 국무총리상, 문화체육관광부장관상, 국가유산청장상 등 10개에 해당하는 정부시상과 기관․단체장상의 본상이 있다. 입선 이상을 수상한 전 작품을 전시하는 것으로 마무리된다.

보다 자세한 사항은 국가무형유산기능협회(02-3453-1685)로 문의하면 된다.

