전주시, 생활밀착형 인프라 강화한다

특별교부세 38억 원 확보

전주시

전주시는 2025년 하반기 특별교부세 38억 원을 확보했다고 21일 밝혔다.

시는 이번에 확보한 특교세를 생활SOC 개선과 인프라 확충 등 시민 생활과 직결된 현안 사업에 투입할 예정이다.

세부적으로 △완산 청소년시설 보수공사(5억 원) △안골노인복지관 기능보강사업(4억 원) △효자4동 복합커뮤니티센터 건립사업(6억 원) △효자공원 시설개선사업(2억 원) △세병공원 야외무대 확장공사(6억 원) △아중천 관암보행교 가설공사(4억 원) 등이 배정됐다.

이를 통해 시는 청소년 활동 공간 확충과 주민 이용 편의 개선, 쾌적한 휴식 공간 제공 등 생활밀착형 인프라를 한층 강화할 수 있게 됐다.

시는 앞으로도 지역 현안에 부합하는 신규 사업을 적극 발굴하고, 정부 재정 지원을 확대 유치해 지속가능한 도시 발전과 시민 삶의 질 향상에 매진할 계획이다.

우범기 전주시장은 “이번 특별교부세 확보는 지역구 국회의원들과의 긴밀한 소통을 통해 시민들이 체감할 수 있는 생활 편의와 안전 확보를 위한 성과”라며 “앞으로도 국비 확보에 적극 나서 시민 중심의 도시 발전을 이루겠다”고 말했다.

강정원 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지