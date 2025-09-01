전북 건설노조 “건설현장 4대 악 근절하라”

건설사업연맹 전북건설지부가 고용노동부 전주지청 앞에서 기자회견을 진행하고 있다. /전북건설지부

전북 건설노조가 건설현장 중대재해 예방을 위한 종합적인 대책 마련을 요구했다.

민주노총 건설산업연맹 전북건설지부는 1일 고용노동부 전주지청 앞에서 기자회견을 열고 “건설현장에서 건설노동자의 중대재해·산업재해 사망 사고가 끊이지 않는다”며 “많은 건설 노동자들이 집으로 돌아가지 못하고 사망하고 있지만 누구도 이를 해결하려 하지 않았다”고 주장했다.

이들은 “중대재해처벌법이 시행된 지 어느덧 3년이 지났지만 제대로된 처벌도, 사고를 예방하려는 확실한 대책도 없다”며 “산업재해 근절을 위해 건설현장 4대 악인 중대재해·불법하도급·불법고용·체불을 근절해야 한다”고 요구했다.

이어 “노동조합의 임단협 투쟁 승리가 건설현장 4대 악 근절을 위한 필수 요건이라고 보고 있다”며 “이번 노동청 기자회견을 시작으로 전국 현장 4대 악 근절을 위한 선전 활동과 함께 총파업 투쟁까지 가는 과정을 밟겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지