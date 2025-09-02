주목할 만한 기획 전시가 한가득, 9월에 즐기는 미술전시회

전북도립미술관 서울분관 28일까지 'B와 초콜릿의 게릴라 파티'

우진문화공간, 26일까지 '안동, 이 아름다운 동쪽'

유휴열미술관, 28일까지 '이철규 合-금과 수묵의 조화'

미술관 솔, 14일까지 '살롱 드 완산 1925년 첫 시작 전북 서양화'

주목할 만한 기획전시가 잇따르고 있다. 색다른 시도로 감각적 경험을 선사하고 장르와 의미를 전복시켜 신선한 사유를 전달하는 전시들이다. 9월에만 즐길 수 있는 미술 전시회를 소개한다.

‘B와 초콜릿의 게릴라 파티’ 포스터/사진=전북도립미술관 제공

△전북도립미술관 ‘B와 초콜릿의 게릴라 파티’

전북도립미술관과 수원시립미술관 교류‧협력 특별기획전 ‘B와 초콜릿의 게릴라 파티’가 28일까지 도립미술관 서울분관에서 열린다. 이번 전시에는 전북을 거점으로 활동하는 서완호부터 베니스 비엔날레에서 화제를 모은 클레어 퐁텐, 선능경, 천근성, 서태원, 에르빈 부름 등 6팀이 참여한다. 이들은 기성의 것들, 이미 고정된 것들의 정당함에 대해 질문하고 일상과 예술, 관람자와 작품, 제도와 유머 사이의 긴장감을 17점의 작품으로 표현한다.

학가귀운. 사진=우진문화재단 제공

△전주서 즐기는 미디어아트 ‘안동, 이 아름다운 동쪽’

한국국학진흥원은 관광거점사업의 일환으로 ‘안동, 이 아름다운 동쪽’ 미디어아트 전시를 우진문화공간에서 26일까지 전시한다. 유네스코 세계유산 봉정사, 한글문화를 꽃피운 간경도감의 분사 광흥사, 한국의 대표적인 전통마을 하회까지 안동의 아름다움을 소개한다.

이철규 '합'. 사진=유휴열미술관 제공

△유휴열미술관 ‘이철규 合-금과 수묵의 조화’

이철규 작가의 세월의 궤적을 보여주는 전시회가 28일까지 유휴열미술관에서 열린다. 투박하면서 간결한 작가의 작품은 민화를 연상케 한다. 단순한 선과 오방색으로 이루어진 형태는 질박한 맛을 풍기면서도 섬세하고 세련미가 있어서 장르적으로 무한한 가능성을 보여준다. 또한 ‘금과 한지의 결합’이라는 독특한 작업 과정은 이철규의 창의성을 더욱 돋보이게 한다. 작가는 한지의 원재료를 이용해 다양한 형상들을 제작하고 이에 금박을 입히는 독특한 조형물을 선보인다. 얇은 금박은 수공 과정을 거쳐 화면에 덧붙인다. 시간과 공력이 필요한 작업방식으로 작가의 정신성이 감동스럽다.

금릉 김영창 '경기전'. 사진=미술관 솔 제공

고화흠 '속무도'. 사진=미술관 솔 제공

△미술관 솔, ‘살롱 드 완산 1925년 첫 시작 전북 서양화’

전북에서 양화가 시작된 지 100년을 맞아 서양화가의 변천사를 알아보는 ‘살롱 드 완산 1925년 첫 시작 전북 서양화’ 기획전이 마련됐다. 미술관 솔에서 14일까지 열리는 이번 전시에는 전북 1세대 서양화가인 금릉 김영창의 작품부터 고창 출신 작가 진환, 하반영, 박민평, 소훈, 윤학철 등 총 45인의 작품을 조명한다. 미술관 솔은 전북지역 서양미술이 지닌 예술의 가치를 재조명하고 예술적 영감과 문화적 자긍심을 높이기 위해 이 같은 전시를 기획하게 됐다고 설명했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지