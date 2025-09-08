도자예술의 진수 만끽…국제도예페스티벌 in 전주 개막

9일부터 16일까지 전주시와 남원시 일대서 열려

미국, 페루, 중국 등 작가들 참여해 도자예술 작품 선보여

2025 국제도예페스티벌 in 전주 포스터/사진=한국도자예술협회 제공

도자예술의 진수를 만끽할 수 있는 국제도예페스티벌이 9일 전주에서 개막한다.

한국도자예술협회(회장 이진욱)와 산성예술협회가 주최하고 전북특별자치도와 전주시, 남원시 등이 후원하는 국제도예페스티벌은 오는 16일까지 전주와 남원 일대에서 펼쳐진다.

Miki Shim,'Dreamin in the Clouds Teapot'/사진=한국도자예술협회 제공

이번 행사는 전주에서 처음으로 선보이는 국제 교류의 장으로 한국을 비롯해 미국, 페루, 중국 등의 도예 작가들이 모여 창작의 열정을 나누는 시간을 가질 예정이다. 그동안 쉽게 접할 수 없었던 전통 가마에 작품을 넣고 장작을 채워가면서 불을 뗀 후 가마를 식혀 작품을 꺼내는 도자 제작 과정도 직접 체험할 수 있다.

특히 페스티벌 기간에 국내외 작가들의 도예전이 마련돼 현대 도자예술의 국내외 흐름도 감상할 수 있다.

양관식 'The story'/사진=한국도자예술협회 제공

개막식은 9일 오후 4시 전주 향교에서 열린다. 10일과 11일 이틀 동안 전주향교에서 워크숍이 진행되며 12일부터 16일까지 남원시민도예대학에서 장작가마 소성 체험이 운영된다.

이진욱 한국도자예술협회장은 “7박 8일 동안 이어지는 이번 페스티벌은 단순한 전시를 넘어 작가들이 직접 도자기를 만들고 장작가마에서 불의 예술로 완성하는 과정을 보여줄 것”이라며 “각국의 도예 정신과 기술을 교감해 살아있는 예술 체험 현장을 마련하자는 게 이번 행사의 목적”이라고 말했다.

